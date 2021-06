Azahel Jaramillo Hernández

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la UAT los maestros siguen dando clase en línea, los administrativos concurren a laborar a los centros educativos, y el personal de apoyo ya están yendo a trabajar de lunes a viernes, en jornadas de cinco horas. Si no hay variables en la pandemia Covid-19 el retorno a clases presenciales será en agosto.

En este inicio de semana el Rector de la UAT, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, inauguró el curso “Legalidad y Derechos Humanos de las Personas Migrantes en México”, organizado por esta Universidad. El curso, desde luego es en línea.

En la inauguración el Ing. Suárez dijo que desde hace más de veinte años la UAT ha realizado trabajos de investigación en materia de migración, derechos humanos y de la problemática de la transmigración en ambos sentidos de nuestro país.

“La Universidad asume su papel como representante de la sociedad para abordar este tema como parte de sus prioridades de investigación, de formación de recursos humanos y atención social”, dejó en claro el Rector Suárez Fernández.

Detalló que el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Reynosa actualmente es utilizado para atender a un gran número de personas migrantes, garantizando el cuidado y la atención que requieren.

Durante la apertura, el Rector estuvo acompañado en el presídium por la Dra. María Tayde Garza Guerra, titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, y el Lic. Rogelio Najar Cruz Ramírez, en representación del Lic. Raúl Saldívar Reyes, Director General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

En su intervención la Dra. Garza Guerra dijo que la máxima casa de estudios ha puesto especial interés en realizar acciones que favorezcan y garanticen el respeto, la protección y la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes.

Dos.- En asuntos de prospectiva política, vale decir que, en los hechos estamos ya entrando a la etapa en que el partido Morena, dueño ahora de Palacio Nacional, definirá a su candidato a la Gubernatura de Tamaulipas.

Son cinco los prospectos fuertes. En riguroso orden alfabético: Héctor Garza González, Felipe Garza Narváez, Erasmo González Robledo, Maki Esther Ortiz Domínguez y Américo Villarreal Guerra.

Héctor Garza nació en Reynosa en noviembre de 1957, es licenciado en administración por la prestigiada Universidad Autónoma de Nuevo León. Aspira a ser Gobernador y empezó siendo Regidor, lo que me parece una buena señal, pues da aprendizaje ir desde una Regiduría hasta una aspiración a Gobernador. En razón de que fue Oficial Mayor de Educación federal en este Gobierno de la 4 T recorrió Tamaulipas varias veces, recibiendo decenas de peticiones que luego su equipo no supo o no pudo responder adecuadamente. ¿Voy bien o me regreso?

Felipe Garza Narváez, nació en mayo de 1952. Es victorense de nacimiento pero se forjó en Tampico hermoso en donde a los 16 años empezó a trabajar en la JEAPA (hoy Comapa) Tampico, en el Departamento de Medición. Alternaba su trabajo en el organismo del agua con su prepa y luego estudiando Odontología en UAT, pero nunca ejerció la odontología pues se fue camino a la política, donde ya ha sido tres veces diputado, líder del Congreso del Estado y líder PRI Tamaulipas. ¿Qué le falta? Ser Gobernador.

Erasmo González Robledo nació en Madero, en junio de 1972. Estudió Contador Público Auditor. Ya fue, como su papá, alcalde de Madero por el PRI. Ya fue diputado local, ya fue contralor municipal, tesorero municipal y hasta -por diez años, de 1994 a 2004- fue Gerente de Servicio Panamericano de Protección. No lo ha dicho abiertamente pero sueña con irse a vivir con su familia a la Casa de Gobierno de Tamaulipas. Un gran recuerdo de su niñez es que se quedaba todo el verano en Estación Santa Engracia.

Maki Esther Ortiz Domínguez nació en Chihuahua, Chihuahua en septiembre de 1962. Estudio medicina en el prestigiado Tec de Monterrey. Tiene un par de Diplomados, uno en Buen Gobierno y otro en Control de Calidad. También ya fue Regidora, y tiene la experiencia de haber sido Responsable del Comedor “Dar y Recluir” (sic). Ha de ser recibir pero así dice en la página 850 del Prontuario Biográfico “Quién es quién en Tamaulipas” editado en 2003. Ahorita anda que no cabe de contenta pues su hijo Carlos Peña Ortiz acaba de ser electo Alcalde de Reynosa.

Américo Villarreal Anaya nació en Victoria en mayo de 1958. Es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, y tiene dos especialidades, una en Medina interna en el Hospital de Pemex y otra en Cardiología por el Instituto Nacional de Cardiología. Ya fue director del Hospital General. ¿Lo quieren de Gobernador? NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com