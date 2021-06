Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los resultados de la elección del domingo significaron, sin duda, un triunfo de la democracia, otra vez el pueblo salió a votar, a mostrar sus deseos en las urnas y a demostrar que ningún partido lo podrá controlar mientras no obtenga lo que desea que, si usted me apura, le diré que no es tanto, calles sin baches, sin basura, alumbradas y agua.

No hubo sorpresas, si acaso sorprendidos y algo que los políticos todavía no quieren ver, lo de este domingo no fue un triunfo de Morena, ni de sus candidatos, menos del presidente, es una conquista de la ciudadanía que está mostrando madurez y dando una lección a quienes hoy se creen los ganadores, el mensaje es claro, o cumplen o también se van.

Ahora, con frialdad hay que decirlo, ir a votar es el show, la fiesta, lo bonito, pero no tendrá mayor trascendencia si ahí nos estancamos, la prueba es que ya vimos gobiernos de todos los colores y, se puede decir, que todavía nos quedan a deber mucho, correcto, los resultados de las elecciones anteriores no se han sentido en nuestros bolsillos, menos en nuestra calidad de vida, por decirle algo, hace tres años reclamábamos agua, en esta elección paso lo mismo y dentro de tres años se repetirá la historia si no trabajamos todos juntos con las nuevas autoridades.

Y no, no se trata de aplaudir a rabiar, ni de cerrar los ojos o entregarles cheques en blanco para que hagan lo que les de la gana, al contrario, se trata de convertirnos en auditores sociales, apoyar cada obra o cada propuesta que sea buena para todos, rechazar y criticar de inmediato lo que solo sea en beneficio de unos cuantos.

En resumen, pues, la certeza es que por voluntad de los políticos nuestra vida no va a cambiar y menos de la noche a la mañana, primero porque nadie es infalible y; segundo y lo más importante, porque hasta hoy muchos han sido seducidos por los presupuestos y los que llegan no vienen de Marte como para confiar ciegamente en que serán diferentes.

Le insisto, lo del domingo fue un buen comienzo, salió más de la mitad de la ciudadanía a votar, lo hicieron libremente, las denuncias son menores, pero debemos reforzar esos resultados con algo mejor, metiéndonos de lleno a la política, participando, siendo parte del próximo gobierno, igual le dejo claro, nada va a cambiar nadamás porque usted vota por otros colores, ya está comprobado en México que los gobiernos solo han cedido terreno en la medida que la sociedad los empuja, por eso hasta hoy le ha ido bien a muy pocos y, si queremos ser mejores, se trata de que a la mayoría le hagan bien las administraciones, hemos empezado bien, sin duda, ojalá, no nos pase lo de siempre y ahí nos quedemos, de verdad, métase a la política, participe para que realmente se pueda cambiar…

COVID ATACA DE NUEVO, HAY QUE CUIDARSE… Al presentar el reporte diario sobre el avance de la pandemia, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa confirmó 131 nuevos casos de COVID-19 así como 9 fallecimientos en Tamaulipas, exhortando a la ciudadanía a seguir cuidándose para evitar un aumento en el número de contagios.

Destacó la importancia del uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, respetar la sana distancia, mantener el control de enfermedades crónicas y quedarse en casa el mayor tiempo posible, aun quienes hayan sido vacunados.

Con la actualización, el número de casos es de 56,122 positivos, de los cuales 49,748 se han recuperado y 5,191 han perdido la vida.

Molina Gamboa recomendó evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias y buscar atención médica si detectan síntomas o señales de alarma como fiebre, tos seca, opresión en el pecho, pérdida del sentido del olfato y del gusto, diarrea, dificultad para respirar y malestar general.

UAT ENTREGA CAMPOS CLINICOS A MEDICOS… En una ceremonia efectuada en la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se entregaron 74 campos clínicos a médicos internos de pregrado.

Los egresados de la carrera de Médico Cirujano de este plantel universitario realizarán su estancia en hospitales de Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria en Tamaulipas; de la localidad de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí; y de la ciudad de Brownsville en Texas; en lo que corresponde al ciclo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.

Elegidas por los propios médicos de acuerdo con el promedio que obtuvieron en la carrera, en la sala de anfiteatro de la Facultad les fueron entregadas las plazas de internado para realizar un año más de aprendizaje en su formación como profesionales de la salud.

Cumpliendo con los protocolos de sana distancia y en grupos reducidos, cada médico recibió su campo del Director de la Facultad de Medicina de la UAT en Matamoros, Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz, quien estuvo acompañado, mediante videoconferencia, por autoridades del Sector Salud en el estado.

A nombre del Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la UAT, el Director les dijo que la institución seguirá apoyando a cada uno de ellos; también los invitó a que aprovechen las diferentes áreas de oportunidad en las que se desarrollarán y a seguir adelante poniendo muy en alto el nombre de la Universidad.

En este contexto, se les recomendó a los médicos internos de pregrado cumplir con todos los protocolos de seguridad establecidos por la Secretaría de Salud ante la contingencia de COVID-19, aun cuando en este ejercicio no estarán colaborando directamente en áreas de contagio.

En territorio tamaulipeco, los campos clínicos fueron distribuidos en los hospitales del IMSS, del ISSSTE y el General de Matamoros; en los hospitales Núm. 15 y Núm. 270 del IMSS, el General y el Materno Infantil de Reynosa; y en los hospitales General y Civil de Ciudad Victoria.

En el estado de San Luis Potosí se otorgó un campo clínico para el Hospital Soledad de Graciano Sánchez, y se asignó una plaza para el Hospital Valley Baptist de Brownsville, Texas.

En la ceremonia estuvieron presentes mediante videoconferencia las autoridades del Sector Salud: el encargado de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, Dr. Ariel Oliden Mercado Cárdenas; el jefe del Departamento de Enseñanza, Pregrado, Posgrado e Investigación, Dr. Francisco Javier García Luna Martínez; el Coordinador Estatal de Servicio Social de Medicina e Internado de Pregrado, Lic. José Miguel García Ferretis; el Coordinador de Enseñanza del IMSS en el estado, Dr. Felipe Guarneros; y la Coordinadora del Área de Enseñanza de la delegación del ISSSTE, Lic. Alejandra Treviño.

