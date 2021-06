Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero sostuvo una reunión a distancia con los 32 presidentes de los institutos electorales de las entidades federativas en el país. En ese encuentro, la titular de la política interna del país sostuvo que los hechos -asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas – que han ocurrido, afectando a candidatos de todos los partidos, en la enorme mayoría de los casos no tienen relación con el proceso electoral.

Destacó que son hechos reprobables, “sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral”.

Ante los presidentes de los institutos electorales del país, Sánchez Cordero detalló: les informo que, entre los conflictos, hechos e incidentes hasta hoy registrados, la secretaría a mi cargo, puede distinguir motivaciones claramente diferenciadas: Primero, conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

Segundo, abundó, hay organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, que utilizan la coyuntura electoral para presionar, en ocasiones de maneras violentas, por la satisfacción de sus demandas, que nada tiene que ver con las elecciones.

Para no herir susceptibilidades, omito siglas. Ustedes saben a quienes me refiero. Y tercero, las acciones criminales, que afectan sobre todo el ámbito municipal. Por eso he dicho que el eslabón débil en la cadena de gobernabilidad está en algunos municipios.

En su mensaje ante los funcionarios electorales del país, refirió: “a unas horas de la jornada electoral más grande de nuestra historia, quiero invitarlos, conminarlos, a que juntos hagamos posible que el domingo 6 sea un día de intensa y fructífera actividad cívica, de confianza y certidumbre ciudadana”.

Les informó que en la Secretaría de Gobernación estará atenta las 24 horas de cada día, atendiendo sus requerimientos de apoyo, como lo dispone la ley electoral y les comunicarse con la dependencia que ella encabeza, para que atender de manera directa una situación o para que se canalicen de manera inmediata, sus requerimientos.

De igual forma, señaló que dio instrucciones a los representantes de la dependencia en las 32 entidades federativas, para atender los requerimientos que ustedes, o los vocales del INE, lleguen a tener, desde hoy, el domingo, y en los días siguientes.

Seguramente, dijo, cada uno de ustedes ya tiene contacto con los representantes de la secretaría en sus estados, de no ser así, les pidió comunicarse con Jorge Alcocer, su coordinador de asesores, quien atenderá, con su equipo, consultas o requerimientos, desde hoy y hasta la conclusión de los cómputos oficiales. (La Jornada).