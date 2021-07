Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó la circulación de la variante Delta de Covid-19 luego de que cinco pacientes de diferentes municipios del Estado resultaran positivos a la cepa, por lo que reiteró el llamado a reforzar las medidas preventivas.

Se trata de un hombre de 55 años, una mujer de 63 años, una mujer de 42 años, un hombre de 79 años, y otra mujer de 63 años de edad en los municipios de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.

Tras la notificación, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, activó los protocolos de bioseguridad sanitaria para identificar a las personas con las que hayan tenido contacto y pudieran ser casos sospechosos.

De la misma forma intensificó la vigilancia epidemiológica en los municipios de mayor concentración poblacional para atender posibles brotes y prevenir un incremento de casos, hospitalizaciones y complicaciones graves.

Molina Gamboa precisó que actualmente se encuentra en análisis los cinco casos confirmados y en cuanto se cuente con mayor información se hará del conocimiento público a través de los medios y plataformas oficiales.

En tanto, pidió a la población no bajar la guardia y evitar salidas innecesarias aun si ya se han vacunado, lavarse las manos de forma correcta y frecuente, no saludar de beso, mano o abrazo, usar cubrebocas en cualquier espacio público, mantener la sana distancia, evitar aglomeraciones y no exponer a los más vulnerables a un contagio.

“Lo fundamental es proteger la salud de la población”, subrayó la funcionaria estatal luego de señalar que se tomarán las medidas sanitarias correspondientes, incluyendo las referentes al regreso a clases presenciales.

La variante Delta, identificada por primera vez en la India, es aún más contagiosa y transmisible que otras variantes y actualmente se ha confirmado su presencia en diferentes entidades del país y ahora en Tamaulipas.