Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nativo de Villagrán, el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño se apresta a celebrar en grande su cumpleaños el próximo 15 de agosto. No es por nada: Se perfila para ser el nuevo Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

Entre quienes le están apoyando en este tema está el profesor Enrique Meléndez Pérez, quien es ahora el Coordinador de Maestros por México, MXM, en Tamaulipas, quien a los medios les ha dicho que para empezar el Comité Estatal de Maestros Jubilados dio a conocer que apoyará a Rodríguez Treviño para que ocupe de nueva cuenta la dirigencia del SNTE en el Estado.

“Yo creo que hay las condiciones para llegar al liderazgo del sindicato por parte del maestro Arnulfo y para otros compañeros que tengan el interés de servirle a los trabajadores de la educación sindicalizados en la Sección 30 del SNTE”, externó Enrique Meléndez.

Dejó en claro Meléndez: “La verdad es que en el estatuto no te limita, no te prohíbe, dice el estatuto que no puedes reelegirte cuando tú estás en funciones de secretario general ni en el próximo periodo”.

“No dicen los estatutos que no se pueda ser electo secretario por segunda vez, entonces no impide a nadie”, puntualizó.

Dos. En el plano de la silla presidencial yo estimo, creo, opino que colocar en la candidatura presidencial de Morena (hasta dentro de tres años) a Marcelo Ebrard, a la señora Claudia Sheinbaum de plano no procede. Primero porque es más de lo mismo que padece ahora la nación. Y no es por xenofobia pero no se vislumbran en la boleta electoral ni Ebrard ni Sheinbaum. Además no hay que olvidar que le pasó al candidato presidencial José Antonio… ¿Meade? Le fue re mal. ¿Y saben cuál es su segundo apellido? “Kuribreña”.

Y saben el nombre completo del secretario “Mil usos”: Marcelo Ebrard Casaubón. ¿Cómo le haces una campaña publicitaria? ¿Nomás diciéndole “Marcelo”, o Marce?

Y de Claudia saben cómo se llaman sus padres. Son Carlos Sheinbaum Yoselevitz, y Annie Pardo Cemo.

La opción diferente, de un candidato por entero es Monreal Ávila, del mero Zacatecas. Ya basta de marcelos y claudias que hicieron mal trabajo en la línea 12 del Metro, donde viajan mexicanos de a deveras. ¿Qué no?

Tres.- Estas elecciones del 6 de junio de 2021 fueron bastante atípicas. Considero en este caso que fue multifactorial el Abstencionismo que se presentó.

1.- La pandemia del Covid-19 tuvo repercusión pues un porcentaje de la población prefirió no votar ante el temor de contagiarse de esta nefasta enfermedad.

2.- El conflicto que se traen el Gobierno Federal y el partido Morena contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca si bien pudo haber contribuido a alentar el voto, también contribuyó a que un porcentaje no hubiese ido a votar para no involucrarse en el conflicto, que por cierto, ahí sigue.

3.- El asesinato del ex futbolista Francisco Gerardo Rocha Chávez, “Batata”, fue un factor que alentó el abstencionismo electoral en Tamaulipas pero sobre todo en Ciudad Victoria donde este personaje, que era candidato a diputado, convivía con un sector de los victorenses.

Por parte de las autoridades de Justicia de Tamaulipas la falta de información y claridad de la causa de su asesinato también alentó la ausencia en las casillas.

4.- La guerra sucia, los ataques continuos tanto al candidato Eduardo Gattas, de la alianza Morena-PT como a la candidata Pilar Gómez del partido PAN desalentaron el voto de ciudadanos. El nivel de violencia electoral es repudiado por un porcentaje de la población.

5.- Una gran cantidad de candidatos desalentaron el voto. En Ciudad Victoria, por ejemplo 12 ciudadanos fueron lanzados de candidatos a la Alcaldía de Ciudad Victoria.

6.- El intenso bombardeo de propaganda de partidos y candidatos inundó la programación en televisión y en radio. Y en este marco un buen de televidentes y radioescuchas acabaron en el día a día hartos de tanta propaganda. En lo personal nunca había percibido tanta propaganda en la TV. Impactó en la votación si bien ha habido una baja en el número de gente que atiende la TV y la radio.

7.- Un porcentaje de la población es apática para ir a una casilla de votación, buscar su INE, hacer fila. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com