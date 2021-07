Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas. – En medio de una ola de contagios de coronavirus, le dicen Covid10, 218 ayer, los partidos políticos se preparan para lanzar su candidato al gobierno de Tamaulipas.

PAN, Morena y hasta Movimiento Ciudadano ya mostraron las cartas que pueden presentar, incluso en cada uno de esos organismos ya se ven los punteros al grado de que parece puro formalismo el paso del tiempo y hasta una elección interna.

El tema viene a colación porque ahora es Ramiro Ramos Salinas, exdirigente del PRI, del Congreso del Estado y aspirante a muchos otros cargos, quien se apunta como precandidato del PRI al gobierno del Estado, sabe de las alianzas que serán casi forzosas, pero sigue afirmando que puede ganar.

Hay algo más que le brotó al candidato y que le pone sabor a este caldo, aunque parece que el acuerdo nacional del PRI es con el PAN, Ramos Salinas no descarta que en el Estado la alianza sea con Morena, según él, porque los del partido del presidente “de ahí salieron, del PRI” y, más aún, siguen sus mismos programas de trabajo, aunque sentencia que muchos mal aplicados.

Lo extraño es que la elección de alcaldes y Diputados todavía no termina, están los tribunales apenas resolviendo las impugnaciones, vendrán sanciones y luego observar si todo se mantiene igual para pasar al siguiente proceso y ya casi todos la brincaron, como si no importará el sentido de lo que digan los magistrados.

Y si, la novedad es que mientras la gran mayoría da como un hecho la alianza PAN-PRI-PRD el exdirigente del tricolor le inyectó más posibilidades y otras circunstancias a la futura elección, con lo dicho ahora ya no se sabe de qué color se pintarán los partidos o sus militantes, ya que, aunque pudiera ser que lo de Ramos Salinas solo sea una rola con la intención de que lo tomen en cuenta es una posibilidad real y, esto sucederá, si por un error de los azules se convierte en un hitazo, es decir, que el PAN no vaya a considerar que en su posible alianza con los otros partidos lleva mano y no tenga nada que negociar a favor de los otros.

Vaya pues, por primera vez un priísta le da valor al tricolor, bien sabe Ramos Salinas que quizá no ganen solos, pero también tiene la certeza de que ellos pueden inclinar la balanza y ante tal eventualidad no pueden vender tan barato su amor, por eso amenaza con alianzas hacía donde se puedan y con quien más les convenga, por eso deja entrever que todavía ni siquiera sabe de qué color se pintarán los del tricolor.

Por cierto, las autoridades electorales en el Estado presumieron que la participación ciudadana en la pasada elección pudo ser mucho más alta, estimaron que el problema del Covid provocó que la gente tuviera miedo y no saliera en mayor proporción.

El temor, añadieron, es que en la elección de gobernador del próximo año otra vez vuelva a pegar el miedo y sea menor la participación a la de este año, lo cual es una excelente noticia para el PAN y para Morena qué, para aquellos días, serán los que tengan una estructura electoral más o menos afinada y sólida.

Siguiendo con el tema del coronavirus ayer se habló de que la tan temida tercera ola de contagios llegó a Tamaulipas con dos variantes, la Delta entre ellas, que son más letales y menos controlables.

El problema del COVID sigue creciendo por la sencilla razón de que nadie quiere quedarse en casa y poco se atienden las recomendaciones sanitarias.

Y si, la gran pregunta, luego de las declaraciones de las autoridades de salud en el sentido de que había llegado la tercera ola de contagios es, ¿pues cuando se acabó la primera?, la verdad es que hay incapacidad en la Secretaria de Salud, muy lento el tema de las vacunas también, pero más negligencia de la gente como para presumir que un día se logró controlar la primera ola, ha cambiado un poco de nombre o de forma del virus, pero le aseguro que sigue siendo el mismo, tan letal, tan incontrolable.

REGALA MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO CUBREBOCAS… Este viernes 9 de julio, el personal del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) entregará de forma gratuita cubrebocas y métodos anticonceptivos en la plaza Juárez, a partir de las 10 de la mañana, esto por instrucciones del alcalde Arturo Sanmiguel.

El director del instituto, Enrique Briones Ramírez, mencionó que la campaña de salud y prevención se reactivó en las plazas de la ciudad este martes en la Hidalgo, donde se distribuyeron 120 cubrebocas y más de 100 preservativos.

“La entrega de cubrebocas es para continuar contribuyendo a la prevención del Covid, por lo que estuvimos en la Plaza Hidalgo y este viernes nuevamente acudiremos a la plaza que se encuentra cerca del Puente 1, la entrega es gratuita”, dijo Briones.

Entre los anticonceptivos que se otorgan se encuentran los preservativos, que únicamente deben solicitar, así como inyectables, pastillas y parches, que requieren receta médica para su entrega.

Los interesados en obtener asesoría o alguno de los métodos anticonceptivos, puede acudir a la Plaza Juárez o bien a las oficinas del IMJUVE, ubicadas en privada Paseo Colón número 5710, colonia Las Torres, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com