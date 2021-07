Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El priista Ramiro Ramos Salinas consideró que para ser candidato a gobernador no basta el simple deseo de querer, sino tener un amplio conocimiento de la política y de la administración pública, además de haber recorrido la geografía tamaulipeca y contar con amplia capacidad de conciliación, principalmente.

“No basta con querer sino con poder y saber, Tamaulipas es un sistema de ciudades, un estado con grandes retos y ahorita está dividido y enfrentado a la federación. Se ha enfrentado el PAN con Morena y está complicado el escenario”.

Por ello, Ramos Salinas indicó que hay que ver también quién sabe y quién puede. “Me refiero a quién conoce la administración pública municipal, estatal y federal, quién conoce a los actores políticos de los municipios; quién tiene la capacidad de conciliar y de sumar; quién tiene historia limpia, quién tiene capacidad para generar políticas públicas y quién puede proponer soluciones a los problemas de Tamaulipas”.

Entrevistado sobre sus aspiraciones políticas dentro del PRI, las que hizo públicas recientemente, Ramos Salinas afirmó que para el 2022 se presenta una gran oportunidad para el PRI, tomando en cuenta el escenario tan dividido que mantienen los partidos en el gobierno, PAN y Morena.

Consideró que en el pasado proceso electoral, 5 de cada 10 ciudadanos no salieron a votar, cifras que también representan otra área de oportunidad para el tricolor; sin embargo, es necesario mantener la preferencia de los ciudadanos que depositaron su confianza en el PRI y convencer a aquellos que votaron por los otros partidos políticos.

“Veo una oportunidad muy grande para el PRI debido a un estado muy dividido por Morena y PAN, donde 5 de cada 10 no salieron a votar, y yo quiero ir por esos 5 y ratificar los que sí votaron por el PRI y ganar de los que votaron por otros partidos; hay un área de oportunidad para poder ganar”.

Ramiro Ramos argumentó ser un político apegado a principios y valores, congruente, pero además dijo ser de esos pocos priistas que mantienen una intachable trayectoria dentro del PRI, cuyas entrañas conoce porque ha ocupado casi todos los cargos, desde presidente de seccional hasta presidente estatal.

“Yo casi no he estado en el gobierno, pero siempre en el PRI, fui presidente de seccional tres años, presidente municipal del partido tres años, secretario de Organización tres años, presidente estatal, consejero, secretario del CEN; conozco al partido y he apoyado a muchos a ser candidatos y ganar elecciones. Mi actividad la he combinado con la docencia, tengo más de 25 años dando clases, profesor universitario de profesión y vocación y eso es lo que me sostiene; siempre he combinado esas actividades académicas y productivas con el partido, al que quiero y admiro y agradezco porque me ha dado muchos amigos y la oportunidad de recorrer el país”, concluyó Ramos.