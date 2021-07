Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dicen que “es poco el amor para gastarlo en celos”, y eso mismo pasa en el PRI que cada día se ve más disminuido y en donde “andan de la greña” por la dirigencia nacional, lo que deja claro que los pocos personajes con cierta relevancia que se mantenían firmes en la unidad se cansaron y buscan otro camino.

Pero mas allá de la ambición del ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por llegar a la dirigencia que anhela desde hace tiempo, se muestra la cara de los priistas que estuvieron en las buenas y en las malas pero que ya no quieren avalar las decisiones que toma la dirigencia encabezada por el ex gobernador de Campeche Alejandro Moreno, que por cierto entrego muy malas cuentas en la elección del pasado 6 de junio.

En otro orden en la Presentación de Conclusiones de la Observación Electoral el presidente del INE Lorenzo Córdova explico que la violencia y la inseguridad impactaron al proceso electoral reciente con asesinatos, secuestros, amenazas y extorsiones de los que fueron víctimas diversos actores políticos.

También hablo del desafío por la pandemia de coronavirus, y el ambiente de amenazas y amedrentamiento al INE desde diversos frentes.

Hablando del Covid-19 los miembros del sindicato de meseros de Victoria representados por David Velázquez, llevan a cabo una campaña de concientización para usar el cubre bocas, buscando que toda la población cumpla para evitar la suspensión de actividades de los negocios en que ellos laboran, y que buscan ceñirse a las disposiciones marcadas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en una conferencia de prensa una lista de sus posibles sucesores en el 2024, y entre ellos menciono a Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Rocìo Nahle, Tatiana Clouthier y otros más, pero nada dijo de Ricardo Monreal.

