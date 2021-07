Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nuevo en política no es. Ha trabajado desde chamaco (desde los 16 años, en la JEAPA, hoy Comapa Tampico); ha combinado el estudio con el trabajo (desde prepa hasta Universidad); ha trabajado lo mismo como vocero de Gobernadores que como diputado local (tres veces), que como jefe máximo del partidazo tricolor en Tamaulipas, que como delegado de la Procuraduría federal de Defensa del Consumidor (donde ya no es Jefe pero todavía le hacen caso) y delegado de Gobernación en Tamaulipas en este muy distinto Gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué le falta? Le falta ser Gobernador del Estado.

Es médico cirujano dentista de profesión y político de vocación. Se llama Felipe Neri Garza Narváez y nació en Ciudad Victoria hace 69 años. Y esta semana, acaba de decir clarito: “Quiero trabajar de la mano con el Presidente de la Republica, quiero que se fortalezca el pacto federal, quiero gobernar con todas y todos los tamaulipecos sin importar afiliaciones políticas, quiero gobernar con todas y todos los alcaldes, quiero recorrer el estado, quiero estar muy cerca de la gente, quiero que todas las instituciones estén funcionando, quiero que haya más empleo para los jóvenes, quiero que el sector salud esté debidamente atendido, que haya mucha calidad y mucha calidez en el servicio de los sistemas hospitalarios, quiero alentar la prevención, quiero que de parte de las instituciones del estado haya en el trato a la gente amabilidad, respeto, compasión y comprensión con todos, quiero que a Tamaulipas le vaya muy bien, quiero y puedo porque además nueve años de mi vida llegue a diputado del Congreso del Estado con la votación de un distrito que en tres ocasiones me dio generosamente la oportunidad de representarlo y quiero que Tamaulipas nos vaya muy bien a todos, quiero que crezca nuestra actividad en la frontera, quiero estar muy cerca de los transportistas”.

Y más: “Quiero estar muy cerca del Consejo de las Instituciones, de la Cámara de Comercio y de la Industria de la transformación, quiero que Tamaulipas brille… el estado lo he recorrido muchísimas veces, son más de 40 años de mi vida política, y conozco a la gente no nada más en territorio. Quiero poner al servicio de los tamaulipecos toda esa experiencia que hemos tenido y decía hoy el Presidente en su conferencia, para él hacer política es hacer Historia, y bueno, Felipe Garza Narváez, su amigo, ha hecho Historia durante muchos años. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, universidad a la que quiero, respeto y honro todos los días con mi actividad y a la que no he puesto jamás en mal. Fui dirigente estudiantil, fui miembro de la comunidad universitaria, discutíamos ahí lo mejor para Alma Mater”.

Busca Felipe Garza ser candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Veremos y diremos.

Dos.- ¿Y cómo andamos del asunto Covid-19 en Tamaulipas y el resto del país? Los medios de información nacionales hablan de una “Tercera ola”. Y vale decir que en tierras tamaulipecas los bares desde este fin de semana están cerrados por completo.

Pese a la tercera ola de covid, familias arriban a las playas del puerto de Veracruz, que está en rojo según el semáforo regional. De los casi 19 mil contagios que suma Cancún, 25% corresponde a junio y lo que va de julio.

México llegó este año a las vacaciones veraniegas con 39% más contagios respecto a las de 2020. Las playas de La Paz, Baja California, están cerradas.

El puerto de Veracruz y Xalapa están en rojo por un aumento de casos. Aun así, familias enteras acuden a las playas de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con cifras de la SSA, del 27 de febrero de 2021 al pasado 9 de julio sumaban en el país 444 mil 580 casos, tres mil 368 diarios en promedio.

Fue en Cancún donde se contagiaron al menos 37 estudiantes de Puebla, de 500, que hicieron un viaje para festejar el fin de cursos.

Puerto Vallarta, Jalisco, tiene cuatro mil 617 contagios, de los cuales 39% se reportaron este año; su pico para un día ocurrió apenas el 6 de julio, con 52 casos.

La Secretaría de Turismo federal calcula que, en un escenario optimista, este verano la ocupación hotelera a nivel nacional podría llegar a 61.5%; llegarían 23 millones 593 mil turistas y la derrama alcanzaría 56 mil 675 millones de pesos. En un panorama pesimista, la ocupación sería de 48.7%; habría 18 millones 682 mil turistas en centros de hospedaje y una derrama de 44 mil 298 millones de pesos. A CUIDARSE.

