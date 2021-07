Por Redacción

Ciudad de México.- El presidente municipal electo de Victoria, Eduardo Gattás Báez asistió al «Encuentro con Alcaldesas y Alcaldes Electos» donde firmó la Carta Compromiso de gobernar bajo los principios y valores del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

El acto celebrado en la Ciudad de México estuvo presidido por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, Eloísa Vivanco, titular de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y Bertha Lujan, presidenta del Consejo Nacional.

Ahí, el alcalde electo de Victoria, junto con los de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Altamira y Madero, asumieron el compromiso de encabezar gobiernos honestos y apegados a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, promovidos por Andrés Manuel López Obrador.

«Firmé la Carta Compromiso con la Cuarta Transformación y con ello mi compromiso de trabajar por Victoria; juntos vamos a rescatar a nuestra ciudad Victoria a partir del 1 de octubre» Eduardo Gattás en sus redes sociales.

También asistió a la celebración de los tres años del triunfo histórico del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde asumió el compromiso de seguir impulsando su proyecto nacional de transformación del país.