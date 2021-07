Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Son tiempos de “ir de pesca” de los que quieren estar en la boleta electoral el año entrante, y por eso aterrizan en diferentes partes de Tamaulipas prometiendo resolver los problemas de quienes viven en éste girón de la patria.

Ofrecen hacerlo cuando lleguen al cargo pero no lo hacen hoy a pesar de ser parte del gobierno, y que tienen los mecanismos para abrir puertas y hacer simplemente labor de gestoría.

O sea que venden ilusiones a futuro pero no dejan constancia de que hay voluntad para hacer lo que prometen empezando ahora, pues en las guerras los generales exitosos marcan la pauta y son a los que sigue la tropa.

Habrá que ver cómo se comportan los que están en las listas de prospectos que se conocen, aunque esto sucede en grupos cerrados y la gran mayoría no sabe a ciencia cierta las pretensiones de los que ahí aparecen.

Ojalá que los que quieren “sacrificarse” por el pueblo de Tamaulipas manden señales más concretas de sus propósitos, pero sobre todo que demuestren con hechos que quieren servir empezando ahora y siendo el enlace de los ciudadanos ante los distintos niveles de gobierno para buscar soluciones a problemas y gestionar necesarias obras.

El senador Américo Villarreal Anaya, el director de RTC Rodolfo González Valderrama, el diputado federal Erasmo González Robledo, los alcaldes Jesús Nader, Adrián Oseguera, Mario López y Maki Ortiz, el secretario general de gobierno Cesar Augusto Verastegui, el diputado Gerardo Peña, los ex alcaldes Enrique Cárdenas del Avellano y Arturo Diez Gutiérrez, los ex diputados Ramiro Ramos Salinas, Alejandro Guevara Cobos, Abdies Pineda Morin y Felipe Garza Narváez son algunos de los muchos nombres que se barajan, y que pueden demostrarle a los tamaulipecos que realmente quieren servir empezando ahora y no vendiendo ilusiones a futuro.

A menos que piensen como el que quería comer tunas pero no quería molestarse en limpiarlas, pues la quería “peladitas y en la boca”.

