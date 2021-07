Francisco Cuéllar Cardona

Arturo Díez Gutiérrez, lo dice más que convencido: «seré el próximo gobernador de Tamaulipas».

«Ya tengo el apoyo de 200 empresarios y voy con todo».

Asegura que será el Samuel García de Tamaulipas.

El ex alcalde es un empresario constructor exitoso en Nuevo León, que está un poco desarraigado del Estado, pero dice que conoce los problemas de la entidad y sabe cómo resolverlos.

Sus padrinos, Gustavo Cárdenas y Dante Delgado, dueños de la franquicia naranja lo destaparon hace unos días y lo han convencido de que es una carta que puede dar la sorpresa en la elección en el 2022.

Movimiento Naranja, en Nuevo León obtuvo más de 700 mil votos, suficientes para ganar la gubernatura y la capital regia. Sin embargo, en Tamaulipas, alcanzó apenas 39 mil 430 votos, una cantidad bastante pobre que no le da para ganar, ni siquiera una regiduría. No obstante, esto no hay que minimizarlo, porque los partidos pequeños se están convirtiendo en un peligro para los grandes, dependiendo para dónde se inclinen; está probado que puede decidir y definir una victoria; el ejemplo más contundente fue el de Nuevo Laredo en donde los votos del Partido del Trabajo hicieron la diferencia para que Morena y Carmen Lilia ganaran la alcaldía.

Movimiento Naranja, el Partido Verde, el PRD, y por supuesto el PRI con sus 128 mil votos, inclinarán la balanza, si es que la elección se aprieta entre Morena y el PAN.

En el más reciente ejercicio de números electorales que hizo el prestigiado consultor tamaulipeco, Juan Pablo Márquez retrata con exactitud la importancia que tendrían los partidos pequeños en la próxima elección; sus poquitos votos pueden darle la victoria a cualquiera.

Por eso no hay que perder de vista el entusiasmo con el que piensa Arturo Díez Gutiérrez, que, aunque en Victoria, ciudad que gobernó hace una década no dejó un grato sabor de boca, puede convertirse en un factor que ayude o perjudique.

Coincidentemente, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que muchos desde ahora auguran un protagonismo en la elección del 2022, son partidos movidos y movilizados por ex funcionarios y colaboradores de Eugenio Hernández. MC, con Arturo Diez, y el Verde que, desde San Luis Potosí, donde ganó la gubernatura, es apuntalado por dos exitosos operadores del geñismo como César García Coronado y Manuel Muñoz Cano. Incluso, el mismo líder actual del Verde en Tamaulipas, Ricardo Gaviño, es afín al ex gobernador.

Ahí será fundamental la voz y decisión de César García quien se ha convertido en la cabeza de un influyente grupo de operadores que han desplazado a figuras tradicionales del PRI venidas a menos.

¿Para dónde van a jalar los geñistas? ¿Con Morena o con el PAN?, esa es la pregunta que se empieza hacer desde ahora. Por lógica se pensaría que, por Morena, partiendo de la base que fue el PAN el que llevó a prisión a Eugenio; pero a estas alturas y por la ruta que han tomado los geñistas, puede creerse que van por la libre y estarían jugando su propio juego. Es cuestión de tiempo para saber para donde apuntan los ex colaboradores del «corazón de Tamaulipas».

En el caso de Arturo Díez Gutiérrez, aunque públicamente es un geñista identificado, habrá que esperar lo que diga Dante Delgado, propietario de MC y de quien se dice se moverá en función de cómo vaya su relación con el Presidente López Obrador. La opinión de Gustavo Cárdenas será escuchada, pero no se sabe por ahora si sea tomada en cuenta. Por lo pronto, MC y el Verde empezarán a hacer ruido y su lucha en Tamaulipas. Pero será muy interesante saber para dónde apuntan los geñistas.