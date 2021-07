Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La asociación civil Guardianes prepara su segundo trabajo de investigación sobre el impacto que la pandemia del Covid-19 ha tenido en la salud mental de los niños y adolescentes.

María del Rosario Alfaro Martínez, presidenta de dicha asociación, dijo que los resultados de este estudio se podrán tener en el mes de noviembre, porque de hecho apenas iniciará el levantamiento de los datos.

“Vamos a ver cómo afecta la pandemia en el desarrollo y en la salud mental de los niños y adolescentes en el regreso a clases, es lo que estamos haciendo, aunque estamos en la primera etapa de investigación y no tenemos todavía el levantamiento de datos”.

Argumentó que este año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleva a cabo un foro de alto nivel sobre el tema de la salud mental y las iniciativas en políticas públicas, de manera que el trabajo de investigación que realiza Guardianes estará en la misma dirección que lo que se está haciendo a nivel mundial.

Alfaro consideró que es muy importante trabajar para que el impacto de la pandemia en lo que se refiere a violencia o maltrato sea mínimo, ya que no se puede negar la realidad y el hecho de que por el confinamiento social muchos niños están en casa con sus agresores, o bien pasen largas horas navegando en internet sin la supervisión adecuada y expuestos a contenidos pornográficos o inapropiados.

“Hay cosas que tal vez no se han podido evitar, como el hecho de que el niño esté con sus agresores en sus casas, o que los adolescentes hayan recurrido más de lo normal al internet y hayan tenido contacto con la pornografía y ciberbullying. En redes sociales los contenidos a veces no son de calidad, pero esa es la idea: cómo hacerle para que el impacto no sea tan negativo”.

Por último, dijo que hay que ocuparse en encontrar recursos rescilientes “para que esto también nos ayude a darnos cuenta de la situación que viven los niños y adolescentes y podamos hacer medidas que ayuden a que el impacto de una experiencia traumática no sea tan fuerte y que puedan encontrar habilidades para la vida que los ayude a estar mejor”.

El año pasado, la asociación civil Guardianes -dedicada a la prevención del maltrato y la violencia sexual infantil, de la mano de las empresas Lexía Insights Solutions y Netquest, especialistas en estudios de opinión-, realizaron el estudio “Adolescentes y jóvenes mexicanos en cuarentena; entre la violencia y la convivencia”, una radiografía de este momento social histórico que ayude a conocer y descubrir, desde su mirada, qué vivieron los adolescentes y jóvenes de entre 16 y 21 años y sus familias durante el aislamiento por la pandemia.