Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En todas las actividades de la vida de los seres humanos se ven cosas increíbles, pero en la política es extremadamente superior el hecho de registrar acciones que muchos considerarían fuera de toda lógica.

Pero ni modo y quizá por eso dicen que “no hay mas ciego que el que no quiere ver”, aun a sabiendas de que ningún futuro tiene el empeño en que se desenvuelven.

Y en esas condiciones todos los días crece la lista de los que se apuntan o los apuntan para la gubernatura de Tamaulipas que habrá de definirse el próximo año, aunque algunos están ciertos de que no tienen la mas mínima oportunidad de llegar -como dicen en el futbol- a cuartos de final.

Quizá de esa lista pueda salir el futuro gobernador, aunque también podría darse el caso de que llegara alguien que no ha sido “balconeado” hasta ahora, pero tiene los méritos y trabajo necesarios para enamorar a la ciudadanía para que le dé su aval a la hora de ir a las urnas.

En esa lista se ha incluido al Senador Américo Villarreal Anaya, a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, al ex diputado Felipe Garza Narváez, al director de RTC Rodolfo González Valderrama, al Secretario General de Gobierno Cesar Augusto Verástegui, al ex diputado y coordinador nacional del PES Abdies Pineda Morin, al reynocense y miembro del Grupo Salinas Pliego Manuel Garza González, al ex alcalde Arturo Diez Gutiérrez, al ex diputado y ex alcalde Enrique Cárdenas del Avellano, a los alcaldes de Tampico Jesús Nader, de Madero Adrian Oseguera, de Matamoros Mario López, el diputado Gerardo Peña, la alcaldesa electa de Nuevo Laredo Lilia Cantú Rosas, la ex alcaldesa Leticia Salazar, y otros más que pueden crecer políticamente de aquí a principios del 2022.

Son pocos, muy pocos, los que tienen posibilidades de ser primero candidato y después gobernador, y otra de las cosas que se verán en el próximo proceso electoral serán las alianzas de partidos antes irreconciliables pero que se juntaran para disfrutar el “pastel”.

bladijoch@hotmail.com