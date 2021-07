Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Da la impresión de que los prospectos a la gubernatura de extracción panista, entiéndase el alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH y el titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, se inhibieron luego de que el primero en mención se autodestapó mientras que los otros dos fueron lanzados al ruedo por el propio gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

De manera extraña, de tales personajes poco se lee en medios tradicionales y digitales pese a ser las cartas fuertes de Acción Nacional para lo los comicios del 2022.

Así se entendió cuando el jefe político del PAN dio el banderazo para el arranque de la contienda interna en su partido y, a la vez, pasó a la ofensiva dado que dejaron la cancha libre a sus adversarios luego de la derrota sufrida por el albiceleste en las elecciones recientes.

La decisión fue adecuada a fin de no marginarse del proceso que está por iniciar. Es decir, el asunto trae su jiribilla política y eso no pueden ignorarlo los distinguidos militantes de Acción Nacional.

Pero si es tan simple éste tipo de lógica ¿por qué los tres personajes citados no muestran nada diferente así sea para la foto?

Lo que se esperaba de NADER es que dejara su espacio de confort y se proyectara hacia el ámbito estatal, en donde no trae buen ambiente.

Y es que el munícipe le entiende y si levantó la mano no fue debido a un acelere sino en base a la línea que le marcaron.

En cuanto a VERÁSTEGUI, quizá no tenga tiempo de placearse debido a que no son pocos los asuntos que debe atender y dar salida. Pero de que quiere, quiere. El añadido es que no le faltan malquerientes.

Cierto que por ahí se movieron opiniones aisladas para ponderar las fortalezas del funcionario aunque lo publicado está lejos de ser considerado parte de una estrategia mediática.

Tampoco a PEÑA se le ven cosas diferentes y eso que su labor se presta para levantarse el cuello o polemizar y jalar los reflectores.

La verdad es que el representante popular parece “disco rayado” al ponderar esa versión de que la Legislatura que encabeza pasará a la historia por ser altamente productiva.

Su última “gran innovación” fue el dar a conocer que se pondría en operación un buzón en la página web del Congreso para recibir opiniones y propuestas de los ciudadanos.

¿Qué pudo haber sucedido para que la tripleta panista se la llevara calmada? Podría ser que les ordenaron confeccionar un plan de promoción personal y en esto andan. Y de ser así ya se tardaron.

Una posibilidad más es que el mismo jefe político les haya pedido que esperaran mejor momento para ver de que manera se movían los asuntos legales que penden sobre él.

Seria descabellado pensar que a los prospectos los pararon en seco para entregar la plaza. Y es que ya no es tiempo para eso.

Habrá que esperar y ver de que manera se despeja la incógnita. Lo cierto es que si se dio ya la línea para hacer proselitismo están fallando los “agraciados”.

AL CIERRE

Ahora fue diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el que se lanzó de aspirante a la precandidatura para gobernador, eso si a partir de “una postura muy responsable”.

Así lo expresó el ex priista y actual militante de Morena, el cual no pretende quedarse al margen de la euforia que se vive en su instituto.

Por supuesto que no será fácil para el maderense lograr su meta en tanto que sobran prospectos en el morenismo, no pocos de los cuales traen dimensión estatal, de tiempo atrás.

Cabe apuntar que el prospecto es amigo del dirigente nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, lo que no significa estar “amarrado”.

Entre los que buscan ser considerados para la competencia del año próximo destacan el Director de Radio Televisión y Cinematografía (RTC), RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y el senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN. Y va el apunte debido a que su presencia en Tamaulipas, así sea a través de los medios, es constante.

Igual hacen su lucha el Senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y los servidores públicos de la federación, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, mientras que están a la expectativa los alcaldes ADRIAN OSEGUERA KERNION y MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, de Madero y Matamoros, en forma respectiva.

Las que no pueden quedar al margen son las alcaldesas MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ de Reynosa y la electa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLAREAL.

En realidad la mano de mujer se hará más visible conforme se acerquen “los tiempos”. Error descartar a luchadoras sociales, por ejemplo, a la profesora NORA HILDA DE LOS REYES VÁZQUEZ.

+.-Al terminar las campañas los ciudadanos volvieron a su realidad: inundaciones, baches, falta de servicios públicos y demás calamidades.

Enorme reto enfrentarán los que asumirán el mando en los municipios, con excepción de los que se reeligieron.

Los que continuarán se ganaron a pulso su permanencia pero los que recién se estrenan tendrán que demostrar que pueden.