Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La venta de tortillas en camionetas o motocicletas en las calles no está sujeta a la supervisión de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y los consumidores no tienen la seguridad de la forma en que se elabora este producto de la canasta básica, advirtió Serafín Hernández Yépez.

Indicó que nadie verifica que la elaboración de esas tortillas reúna las mínimas condiciones de seguridad e higiene, ni que cumpla con los estándares de calidad, como si lo cumplen los dueños de las tortillerías que están debidamente establecidas.

Garantizó que este alimento básico en la gastronomía mexicana tiene un proceso de elaboración sumamente higiénico que está a la vista de los consumidores, y de hecho, sale de la maquina directo a las manos de los clientes.

“Eso que están vendiendo en las camionetitas es pura tortilla reciclada, puro desecho, más que nada”, refirió.

El empresario de la industria de la masa y la tortilla, con casi 50 años de experiencia en el ramo, añadió que a diferencia de los negocios registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la venta ambulante de la tortilla no es una actividad registrada ante el SAT, de manera que no están obligados a pagar impuestos.

“Nosotros estamos bien reglamentados, cumplimos con todas las normas de higiene, pagamos impuestos, pagamos Seguro Social, el producto es de la más alta calidad y va saliendo de la máquina, en cambio las camionetitas esas no saben uno ni en qué condiciones de higiene las hacen o con qué tipo de masa las elaboran”.

No obstante Serafín Hernández sostuvo que para las tortillerías que se ubican de la zona centro de Victoria la venta callejera realmente no representa ninguna competencia, lo que no significa que esté de acuerdo en la falta de regulación sanitaria por parte de Coepris.