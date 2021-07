Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el tema del nuevo video que exhibió el portal Latinus donde aparece su hermano Martín Jesús recibiendo fajos de dinero de parte de David León, al señalar que se trata de la misma campaña del bloque “conservador, reaccionario, corrupto” que pretende descarrilar al gobierno federal.

Dijo que se trata de “un asunto personal” y aseguró que el periodista Carlos Loret de Mola debe estar “preocupado” por la detención del ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, vinculado a proceso y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de tortura en su calidad de autor material e instigador.

“(Carlos), Loret debe estar hasta preocupado porque se detuvo al señor (Luis) Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa y Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto secuestrador. Ellos están metidos en muchas cosas muy corruptas, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años, afortunadamente no han podido contra nosotros”, expresó el mandatario.

El titular del Ejecutivo federal dijo que tiene la conciencia tranquila y que, si existe algún delito, su hermano Martín Jesús debe ser investigado y sancionado por la autoridad correspondiente.

“Yo no encubro a nadie, el que comete un delito sea quien sea debe ser castigado”, señaló el mandatario.

Consideró que independientemente de “lo mediático y político”, este caso debe ser denunciado.

“Creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia, ilesos”, dijo el presidente López Obrador.

También, consideró que el video difundido en el portal Latinus “corresponde a otros videos de otros tiempos”.

“Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo, se empata se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo”, dijo el mandatario.

Y agregó:

“No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar y saquear, es la actitud del periodismo oficioso”, consideró el tabasqueño.

Por ello, dijo que se “va a preocupar” cuando sus adversarios dejen de criticarlo.

“Si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas”, exclamó.

Luego, señaló que no ha visto a su hermano Martín desde hace cinco años porque está “entregado por completo a la causa que defendemos enarbolamos y estamos llevando a cabo, es la causa de la transformación”.

“Yo ya no me pertenezco por eso, si un familiar comete un delito debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, el sufrimiento de mucha gente y muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y hacer lo mismo, es decir, robar mentir y traicionar al pueblo, no”, concluyó. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).