Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Contra toda lógica, los alcaldes y alcaldesas que ganaron el pasado seis de junio el honor, la oportunidad de servir a sus pueblos, amenazan con caer en los mismos errores del pasado, en reciclar malos funcionarios. Vaya, parecen no entender que no se podrán hacer cosas diferentes con las mismas personas de antes.

¿Darles el beneficio de la duda?, ¿creer que han cambiado?, la verdad la gran mayoría de los municipios de Tamaulipas no están en condiciones para experimentar esos comportamientos, la ciudad que no tiene problemas de baches los tiene con la basura, la que tiene alumbrado batalla con baches, no, no existe un solo municipio que se pueda jactar que los hombres y mujeres que trabajaron en las pasadas administraciones hicieron bien su trabajo porque hasta en los que están en buenas condiciones, porque tienen un buen presupuesto y no por actos de autoridad, hay problemas políticos o, peor aún, de una corrupción que ciega a las personas, que las hace decir barbaridades como sentir que su alcalde o alcaldesa pueden ser hasta gobernadores de Tamaulipas.

Lo anterior se lo manifiesto porque existe la certeza de que hay presidentes municipales electos que pretenden colocar de Secretarios de su futuro gobierno a funcionarios de la administración municipal inmediata anterior, si, a las que se acaban de derrotar en las urnas, a las que la gente castigo por considerar que eran corruptas, a las que el pueblo hecho por transas, o de las que la gente se hartó nomás por pensar que merecía mucho más.

Ocurre este fenómeno en los 43 municipios, incluso con los que se reeligieron que agarraron personas de los equipos que derrotaron hace tres años porque tuvieron que hacer alianzas para conservar el poder político y el presupuesto.

Ejemplos se pueden dar muchos, desde Nuevo Laredo hasta Tampico, de Matamoros A Tula, de Reynosa a Victoria, y hay casos hasta aberrantes, de personajes que fueron corridos por las actuales administraciones y aun así los volverán a colocar en puestos claves nomás porque son grillos o, en el peor de los casos, nomás porque son amigos de los alcaldes recién electos o de alguien que se considera clave en su administración.

Lo grave, quizá lo penoso, es que la gente votó precisamente para tener un cambio, para ver nuevas caras, pero el empecinamiento, la soberbia, o la terquedad de quienes vienen ya se hace manifiesta, y sin siquiera tener el control de los municipios todavía.

Si, claro que hay políticos que hay que merecen repetir en los puestos, que los resultados que dieron más la experiencia que han adquirido hacen hasta obligatorio no dejarlos ir, pero no es el caso de muchos de los que usted verá más poderosos que hace cinco o seis meses, es más, la gente voto precisamente en contra de las actuales administraciones por su mal trabajo y en lugar de quitarlos les van a dar hasta mejores puestos.

¿Ejemplos?, usted los conoce, los vio al lado de su presidente o presidenta municipal que creían merecerlo todo y hacían y deshacían a placer, es más, hay casos aberrantes de personajes que dejaron una ciudad destruida, en lo que les correspondía, se fueron tres o cuatro meses a la banca y reaparecerán como si merecieran el premio.

Quizá en la naturaleza el reciclaje sea bueno, pero lamento decir que no en la política, la verdad es que muchos alcaldes y alcaldesas que van a comenzar a trabajar a partir del primero de octubre deberían serenarse, buscar empresas que les ayuden a revisar perfiles, más que eso, por lo menos en defensa propia deberían pensar en su futuro y el servicio que le quieren dar a su partido, digo, no vaya a pasarles como a muchos alcaldes que en esta elección de junio quisieron reelegirse y fueron echados por la gente, no vaya a pasarles como al expresidente municipal de Victoria que con su equipo lo más que se ganó fue ser considerado el peor de todo México durante casi dos años que duró en el cargo, hasta antes de que lo corrieran, que le hizo mucho daño al partido que le dio la confianza y le entregó el alto honor de ser alcalde de la capital de Tamaulipas y nomás para pasar a la historia como el peor de todos los tiempos, por eso le digo, se recicla lo que sirve pero en política, o en una administración pública, es muy cierto que no puedes dar buenos resultados, o resultados diferentes, utilizando los mismos personajes que no han servido de mucho, que nos han hecho mucho daño.

GANA UAT SEGUNDO Y TERCER LUGAR NACIONAL EN INVESTIGACIÓN DE TURISMO… Estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvieron el segundo y tercer lugar en el Sexto Concurso Nacional de Investigación Aplicada al Turismo versión AMESTUR 2021.

A través de propuestas y trabajos de investigación, los equipos representativos de la UAT, alumnas y docentes del sexto periodo de la Licenciatura en Turismo de dicha Facultad, participaron en el concurso organizado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía (AMESTUR).

Las alumnas Odalys Alessandra Espinosa Dimas, Bibiana Marlen de la Garza Torres y, como primera autora, Alicia Fernanda Sánchez Díaz, asesoradas por el Dr. Carlos Zamora Tovar, obtuvieron el segundo lugar con el trabajo “Guía de observación de aves con punto de vista para la biosfera El Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas».

El tercer lugar lo obtuvo el grupo conformado por las alumnas Gabriela Guadalupe Castro Huerta, Vanessa Michel Cervantes y Jessica Nallely García Reyna como primera autora, asesoradas por la Mtra. Luz Antonia Martínez Martínez, con el trabajo “Estrategias para desarrollar el turismo rural comunitario en González, Tamaulipas».

El concurso tiene por objetivo promover en los jóvenes universitarios la cultura de la investigación aplicada a la solución de problemas que enfrenta el sector turístico y gastronómico.

En una ceremonia virtual, ambos equipos recibieron la medalla y el diploma que los acreditan como ganadores. Como parte del premio, sus trabajos serán publicados en el libro Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos AMESTUR 2021.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com