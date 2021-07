Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Es púbico y notorio” que figuras del panismo se volvieron prácticamente invisibles luego de haber derrochado su activismo en la reciente contienda electoral.

Ni siquiera le hicieron segunda al mandatario, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando levantó la mano a un par de distinguidos militantes albicelestes, caso del titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUÍ OSTOS y el diputado GERADO PEÑA FLORES.

Tampoco se acercaron a darle su palmada al compañero de partido, el munícipe de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH.

El “eco” completo correspondía hacerlo al dirigente estatal panista, LUIS CANTÚ GALVAN, pero éste se quedó corto.

Menos mal que ponderó la acción del gobernador al fijarse en VERÁSTEGUI porque, a su juicio, se reconoce el trabajo del secretario.

Luego, el guía formal panista se volvió ojo de hormiga pese a que tendría que estar pendiente de la agenda política y marcar territorio con respecto a sus adversarios.

Pero el llamado “Cachorro” no lanza ni un aullido así sea para reestructurar a su instituto.

De lo más reciente que se escuchó del PAN Tam es que expulsaron a decenas de ahora ex militantes debido a que, entre otras causas, le habrían llevado las contras a su partido y candidatos.

Sin embargo no se ve que, al margen de “la purga”, se estén reorganizando los comités municipales de Altamira, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y demás. Es decir, los guías de partidistas locales, junto a sus equipos, evidentemente que no estuvieron a la altura de las circunstancias; es más, hasta sus propios militantes los “chamaquearon”.

Claro que si LUIS no hace barullo es debido a que carece de un verdadero liderazgo y, por tanto, tiene que esperar a que le den línea desde el gobierno.

Alguien que prácticamente se esfumó es el diputado federal ÓSCAR ALMARAZ SMER, recién incorporado a la causa panista.

El ex priista ni la gira de agradecimiento hizo tal vez para evitar que los ciudadanos se acerquen a solicitarle algo o le recuerden que está pendiente con ellos.

Y no aparecerá por ahora en tanto que lo fuerte del él es jugarle al misterioso y andar con perfil bajo. Ese sí que entiende que “ni comisiones que no le dan, ni guardias que no le tocan”.

Uno más que no se ve ni se oye es el diputado ARTURO SOTO ALEMÁN, contrario a su personalidad de hacerse notar.

Da la impresión que al legislador, a menos en el presente sexenio, se le agotaron las posibilidades.

Es obvio que aun siendo un connotado miembro de Acción Nacional no es del cuadro chico del grupo en el poder.

Dos hechos lo consignan: en su momento le cerraron el paso para ser presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura; tampoco le permitieron ser candidato a la alcaldía y lo frenaron con su aspiración de contender por la diputación federal.

En fin, la lista es grande de panistas que prácticamente se esfumaron del escenario político, para bien o para mal.

A propósito de asuntos de grilla, el que anda movido es el próximo diputado local y jefe del Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

El jerarca anda puesto para hacer enlaces junto a su prospecto a la gubernatura, ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ.

A GUSTAVO se le vio en Matamoros y declaró que andaba por allá para encontrarse con ARTURO y acompañarlo en pláticas con empresarios de la frontera.

Llama la atención que el líder del MC no para de criticar al gobierno estatal y en lo específico al gobernador, debido a que considera que la presente gestión es un fracaso.

Desde ya empieza a calentarse el ambiente político para lo que será la próxima legislatura a cuyos integrantes les tocará abordar lo de desafuero y a eso súmele los escarceos que se darán en el marco de la contienda por la sucesión gubernamental.

En fin, salimos de una y entramos a la siguiente. Lo lamentable es que los problemas crónicos que padece la entidad ahí siguen.

Acá lo que no sobra es grilla y grillos; lo que falta son soluciones a males añejos.

AL CIERRE

Dese la federación se insiste que habrá regreso a clases presenciales en el mes de agosto.

El punto es que en nuestro estado las cosas no van bien en cuanto a la contención de la ola de contagios del coronavirus.

Seguramente esa es la razón por la que el secretario de Educación, MARIO GÓMEZ MONROY, anda en el acelere para afinar detalles de lo que vendrá.

Ayer se llevó a cabo una reunión para reforzar estrategias y afinar protocolos que permitan el regreso seguro a los planteles educativos.

La referencia de Salud es que éste miércoles se confirmaron 215 nuevos casos de Covid y hubo 5 muertos.

+.- Que el titular de Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en la entidad, GILBERTO ESTRELLA, fue elegido presidente Nacional del Consejo Directivo de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México AC.

¿Es en serio? Tal vez los que levantaron la mano no conocen lo que sucede en Tamaulipas y que es del ámbito de competencia de ESTRELLA.