Por Agencias

Anissa Urtez, integrante de la selección mexicana de softbol, explicó los motivos por los que abandonó el uniforme tricolor luego de competir en Tokio 2020 y anunció que dejará al conjunto nacional.

“Angustia. Dolor. Ese fue mi último juego con el jersey de México”, escribió Urtez en redes sociales.

“Lo que voy a decir con respecto a que nuestros uniformes fueron tirados a la basura en la villa son mis propias palabras. Mis propios pensamientos. Mi propio corazón. Ustedes merecen escuchar la verdad y saber más. Estoy desconsolada por muchas razones”, apuntó.

“Cada camiseta usada en los Juegos Olímpicos quedó empacada en mi maleta, fueron los primeros elementos en ser doblados, ni una sola compañera de equipo dejó atrás el suyo. Dediqué seis años de mi vida al equipo de México y aprendí mucho en el tiempo que pasé como miembro del equipo nacional. Aprendí que, como país, México se enorgullece de lo que es y lo que representa”, escribió en Instagram.

Aseguró que “sólo se nos permitió una sola maleta por jugadora, así que guardé lo que cabía”, por lo que “asumo la responsabilidad de haber tirado algunas de las prendas Li ning”.

“Dejé algo de ropa, y me siento terrible. La forma en que dejamos la ropa estuvo mal ¿Debimos ponerlo en donaciones? ¿Debimos preguntar a nuestros líderes qué podríamos hacer con esas cosas? ¿Debimos habernos esforzado más? Sí a todas las anteriores. Nos apresuramos a hacer las maletas, nos fuimos y no pensamos en el impacto que tendría para nuestro país. Fue un error que no deja espacio para la justificación, pero les ruego escuchen lo arrepentida que estoy”.

Sostuvo que anhelaba conseguir una medalla en Tokio 2020 “no sólo para mí, sino por una nación entera, estoy orgullosa de ser mexicana y siempre lo estaré”. (La Jornada).