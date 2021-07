Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ayer hicimos el apunte de que los panistas con aspiraciones a la gubernatura estaban frenados pero eso quedó en el pasado porque acaba de saltar a la precampaña, el diputado GERARDO PEÑA FLORES.

El pretexto para su promoción es hacer una especie de informes en los municipios sobre los “presuntos” logros que se dieron en la legislatura que dirigirá hasta el mes de septiembre. Igual va a grillar y a disque enredarse en la bandera de la soberanía del estado.

Muy vivo y oportunista resultó el disque representante popular porque quiere hacer de derrotas triunfos y, además, nos late que no gastará un solo cinco de su cartera para placearse por la entidad con evidente propósito futurista.

Tampoco creemos que, a estas alturas, los ciudadanos estén muy interesados en saber los que hizo el Congreso y sus próceres.

Menos de escuchar un soliloquio en el que un diputado acude a tratar de explicar el acumulado de leyes y demás que se hicieron o modificaron.

Ese tipo de proceso comunicativo suele tornarse denso y soporífero ya que, por lo general, se expone en un formato poco creativo y vertical.

De modo que PEÑA FLORES tendrá que meterle ingenio para cautivar a sus audiencias que, desde luego, no serán las masas, sino púbicos selectos; es decir socios, amigos, compañeros de partido y acarreados.

Tal vez lo que pueda ponerle “sabor al caldo” durante sus exposiciones sea lo de las cuentas públicas, entiéndase la forma en que actúan los diputados para doblar a los opositores.

O las pifias que cometieron al tratar de meter más impuestos a los ciudadanos por concepto de la recolección de basura; las reformas en cuanto a lo electoral y la enmendada de plana que se les dio dese organismos jurisdiccionales.

Interesante sería que el diputado hablara de la trasparencia y rendición de cuentas de la legislatura. Por ejemplo, la manera en que lograron sensibilizar a morenistas, priistas y la representante del MC para que apoyaran la causa albiceleste, incluido lo de la no homologación del desafuero al mandatario estatal.

Obvio que lo anterior no saldrá de su ronco pecho, ni de chiste.

El punto es que PEÑA FLORES hará su gira de despedida y aprovechará para ver si logra arraigarse en la aceptación de los ciudadanos con la vista fija en el 2022.

Creemos que no será tarea fácil debido a que el diputado no tiene la sangre liviana y tampoco vive su mejor momento, en cuanto al estrellato en la política. Y es que acaba de perder una contienda electoral, lo que no es buena carta de recomendación.

Menos si, en lugar de la autocrítica, durante la gira en municipios se da a la tarea de llenarse la boca con autoelogios.

Lo que dice en sus peroratas PEÑA FLORES es que, junto a su rebaño y aliados, hicieron una labor histórica en el Congreso. Se supone que esto es en bien de los ciudadanos y familias de Tamaulipas.

Pero, ¿por qué ese trabajo no fue recompensado en las urnas por los votantes?

Tal vez debido a que los diputados no legislaron en favor del pueblo y tampoco destacaron en transparencia y menos en cuanto a gestión social.

De modo que del “Congreso Itinerante” no puede esperarse más que “grilla”.

Con su acción PEÑA FLORES pasará a ser un “guzgo”, “busgo” dicen en el barrio, más en la política, de esos que no tienen llenadera ya que saltan o al menos lo intentan, de un cargo a otro.

¿Compromiso de servir al prójimo o desmedida ambición por el dinero y el poder?

Juzgue usted.

RULETA

La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), acaba de sentar un precedente al ofrecer disculpas públicas por la desaparición forzada de 27 personas, que se dio en Nuevo Laredo entre los meses de febrero y mayo del 2018.

Correspondió al Contralmirante RAMIRO LOBATO CAMACHO, en representación de la Secretaría, cumplir con la recomendación dada por la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) debido a que se documentó que hubo desaparición, ejecución arbitraria y actos de tortura.

Por ello, el pasado 9 de abril se giraron órdenes de aprehensión en contra de 30 elementos de la Marina.

En su mensaje, que tuvo lugar en la Plaza 1 de Mayo de la localidad fronteriza, LOBATO CAMACHO, sostuvo que se está consciente de que ninguna palabra podrá redimir el perjuicio de que han sido objeto las víctimas.

“(…) En irrestricto respeto a los Derechos Humanos, de las víctimas, sus familias y seres queridos, la Secretaría de Marina Armada de México, ofrece una disculpa pública”, expresó el Contralmirante.

Cierto que es imposible remediar lo sucedido pero lo llevado a cabo fortalece la confianza de los mexicanos con la institución armada.

Confiamos en que nunca más la Marina participe en actos de barbarie, como el citado, y que se castigue a los autores materiales e intelectuales para que se haga justicia y quede claro que nadie puede estar al margen de la ley.

Así se busca la conciliación a partir de asumir las responsabilidades. Bien por la CNDH y en especial ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ; bien por los mandos de la Marina y, desde luego, bien por la voluntad presidencial para que no haya impunidad.

AL CIERRE

Las protestas en Cuba debido a problemas existentes no pueden verse solo desde un punto de vista.

En efecto, tiene que reconocerse las carencias que hay en ese país pero, a la par, referir el brutal bloqueo económico de que ha sido objeto la isla, durante décadas, por parte de cualquier cantidad de administraciones, Republicanas y Demócratas, de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lo que tampoco debe soslayarse es la campaña de linchamiento en contra del gobierno cubano orquestada desde el imperio y de gobiernos afines y ni que decir de empresas de comunicación y de plataformas digitales que están alineadas con esa vertiente.

Ahora resulta que hasta los participantes en programas de espectáculos son expertos en política internacional y en lo específico en el caso cubano.

En uso de la libertad de expresión y hasta en abuso pueden hacerlo pero, al margen de su ignorancia, al menos deberían ser equilibrados.