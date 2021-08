Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por primera vez la cercanía con Estados Unidos nos trae un beneficio y se llama vacunas anticovid, los jóvenes de toda la frontera, los que quisieron, ya fueron inyectados hace un par de semanas, la región conocida como cuarto distrito también, en el sur se hizo lo propio y ayer comenzó este proceso en Ciudad Victoria.

Hay que decirlo, ayudó el apoyo y condicionamiento del gobierno de Estados Unidos, donó vacunas a México, pero solo para aplicarse en la frontera, saben que quizá de otra manera esa región no sería segura, sanitariamente hablando, en meses o años y les urge que los mexicanos ya crucen para que reactiven su economía, es claro, dependen mucho de nuestro dinero.

Hay que ver las cosas como son, el gobierno de Estados Unidos no da paso sin huarache, no son damas de la caridad y su intención de regalar vacunas a México se hace con la idea de que pronto bajen los contagios en la franja fronteriza y puedan reabrir los cruces para que los muchachos, y los no tanto, vayan a gastar dolaritos y a mantener en bonanza sus negocios de los condados cercanos, Las Vegas y, por supuesto, a muchos también les alcanza para ir un poquito más lejos.

Ojalá y, así como se dieron cuenta de que requieren esta región sana para su seguridad, se enteren que en materia de violencia requerimos otro apoyo, que se haga más efectivo el no permitir que entren armas, la cooperación binacional en la materia, además de que nos urgen inversiones que generen trabajo y desarrollo de tal forma que los beneficios se repliquen allá, como siempre, porque a dé saber que a nuestra gente le duele y regatea lo hecho en México pero en las tienditas de Mc Allen se lucen hasta con un pantalón de doscientos dólares, unos cuatro mil pesos mexicanos.

Por lo demás, el llamado principalmente es a los gobiernos de todos los niveles, que entiendan que hay que reforzar la vigilancia sanitaria, no permitan la locura de más bailes, fiestas o la feria, que le den tiempo suficiente al regreso a clases, no tiene caso comenzar el ciclo el 30 de agosto, como pretenden, si en los siguientes días van a cerrar las escuelas nuevamente por contagios, así ha pasado en todo el mundo y creo debemos aprender de la experiencia.

Ya se hizo algo bueno, un microbús que violentaba las normas al traer pasaje más del permitido y sin cubrebocas fue sacado de la ruta y sancionado, se afirma que lo mismo ocurrirá donde se estén simulando filtros, es decir, que dicen tienen termómetros y gel pero ni una ni otra cosa son las indicadas.

Y si, también el llamado es a los muchachos, a los jóvenes de 18 a 39 años para que comiencen lo antes posible su proceso de inmunización, que se cuiden al extremo en los días siguientes, hasta que su esquema este completo, créanlo, ya estamos más cerca del fin del problema, por lo menos en lo que se refiere a emergencia, la calma, la prudencia es necesaria para hacerlo de la mejor manera, para no tener que regresar a los confinamientos.

Vacunarse puede ser la solución, digo, siempre y cuando no se actúe con torpeza y se aloque la gente, de controlar esta nueva ola ya estaremos del otro lado porque el virus no podrá mutar y, entonces sí, lo que restará será aprender para ser mejores, para que no nos vuelva a pasar otra situación igual.

ESPECIALISTAS INTERNACIONALES HABLAN DE EDUCACIÓN EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio del Comité para el Desarrollo Sustentable, llevó a cabo la conferencia virtual “Perspectivas y competencias en sostenibilidad inter y transdisciplinaria para la docencia y la investigación”, dictada por la Dra. Giulia Sonetti, profesora del Politécnico de Torino, Italia.

En la exposición del tema, la Dra. Sonetti se refirió a las nuevas perspectivas internacionales para abordar los temas relacionados con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, que plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Explicó una serie de conceptos en torno a la educación y la sostenibilidad, y en ese contexto resaltó que el aprendizaje se mueve hacia tres aspectos: la creación de un ecosistema de liderazgo para transitar a una educación transdisciplinar; construir un aprendizaje contactado a la acción; y empoderar a las personas para ser agentes de cambio.

Dijo que la tendencia no solo es dotar de información a la población o a la gente interesada en el tema de la sustentabilidad, sino se trata de una tecnología social que basa su importancia en activar el conocimiento propio con un conocimiento sistémico e integrarlo con las emociones y las artes en algo que pueda democratizar un aprendizaje profundo a todos los niveles.

La Dra. Giulia Sonetti, arquitecta con doctorado en sostenibilidad y asesora del Equipo Verde del Politécnico de Torino, compartió también sus experiencias en la implementación de proyectos como Horizonte 2020 de la Unión Europea, de investigación en enfoques inter y transdisciplinarios, y estrategias de cambio mediante el método de educación transformadora.

La presentación de la expositora estuvo a cargo de la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, secretaria ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, quien destacó la importancia de abordar temas enfocados a la parte social y ambiental, y, en este caso, a docencia e investigación relacionadas con la sostenibilidad.

