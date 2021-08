Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante las últimas 24 horas Tamaulipas registró 425 nuevos casos y seis fallecimientos por la tercera ola de Covid-19, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien insistió en su llamado a no salir de casa si no es estrictamente necesario y adaptarse a la nueva realidad ya que la vida cotidiana no será la misma por algún tiempo.

Los nuevos contagios se registraron en Reynosa (96), Matamoros (75), Altamira (54), Tampico (42), Ciudad Madero (31), Nuevo Laredo (31), Ciudad Mante (36), Ciudad Victoria (23) y el resto en otros municipios de la entidad.

En relación con las muertes, ocurrieron en Ciudad Mante (2), Reynosa (1), Tampico (1), Xicoténcatl (1) y Antiguo Morelos (1).

Sobre el estatus acumulado, la dependencia informó que hasta el momento se han registrado 74 mil 151 casos positivos, 63 mil 618 casos recuperados y 5 mil 802 fallecidos.

Molina Gamboa convocó a la sociedad a no relajar las medidas preventivas como son el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, y la sana distancia para desacelerar la transmisión del virus y con ello el número de contagios.

Pidió además reforzar estas medidas con el estornudo de etiqueta (cubrir nariz y boca con la parte interna del codo), la limpieza de superficies de uso común con una solución clorada para desinfectar, ventilar todas las áreas de la casa y evitar saludar de mano, abrazo o beso.

Respecto a la ocupación hospitalaria en Tamaulipas, dijo que para este día se presenta de la siguiente manera: 46% en los hospitales de la Secretaría de Salud, 36% en el hospital Regional de Alta Especialidad, 65% en los hospitales del IMSS y 25% de ocupación en los hospitales del ISSSTE.

Refirió que la ocupación hospitalaria de todo el sector en el Estado es del 52 por ciento.