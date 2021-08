Por Agencias

Ciudad de México.- Adultos mayores, en la Ciudad de México, caminan por más de una hora para ubicar una casilla, interesados en participar en la Consulta Popular de este domingo, por lo que su reclamo es la falta de información al respecto, pero se dicen satisfechos luego de emitir su opinión.

Eusebio Contreras Ramírez, habitante de Iztapalapa, caminó por diferentes barrios de Iztapalapa, hasta que ubicó su mesa de participación en el Jardín de Niños Miguel F. Martínez, en el Barrio de San Pablo.

“Anteriormente averigüé en dónde me iba a tocar votar y me dijeron que aquí en el Museo de Iztapalapa, fui pero está cerrado; de ahí mandaron a la Secundaría 29, llegué y tampoco aparecí.

“Ton’s donde voy a votar, pues ‘no sé’, me dijeron; entonces váyase hasta Torres Quintero a un kínder que está hasta adentro, llegué y tampoco”, explicó el adulto mayor.

Contreras Ramírez recibió la indicación de trasladarse al plantel preescolar Miguel F. Martínez, en donde ubicaron su sección electoral, luego de recorrer los lugares que comentó.

“Vengo desde La Purísima, lo bueno es que tenía cinco pesos y tomé un camión, me acordé que es aquí, una excursión”, dijo.

El vecino de Iztapalapa afirmó que su intención de participar en la Consulta Popular es lograr que se castigue a la clase política que ha “tratado mal al pueblo”.

“Nos han tratado mal los gobiernos, o los ex presidentes, no los presidentes sino los senadores, todos esos, que gana un presidente, meten a su gente y ellos nos han robado.

“Y sabemos que sí, como es qué se hagan ricos ellos, y al pueblo lo tienen pobre, cobrándole impuestos, riéndose de nosotros que no podemos porque somos la gente pobre”, comentó Contreras Ramírez.

Leticia Urbano y su esposo Francisco Mejía caminaban por diversas calles de la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía buscando la casilla correcta para emitir su opinión, lo que les llevó más de una hora.

“Ya tenemos rato dando vueltas en las casillas en donde votamos en junio y no encontramos ninguna, ya fui por este lado, aquí en la secundaria había una casilla.

“El 6 de junio votamos en la cerrada de Santa Cruz y está cerrado, también hubo una casilla en Bolívar, en un colegio y está cerrado, no hay casillas”, comentó la señora Urbano.

La pareja caminó por 15 minutos más hasta llegar a la escuela primaria Pedro María Anaya, en donde por fin logró participar en la consulta.

La misma situación le ocurrió al señor José Luis Linares, quien llevaba caminando por varias calles de San Simón Ticumac, primero en donde votó el pasado 6 de junio y luego hasta la escuela secundaria diurna Martin Luther King.

“No me han dicho nada porque no ponen nada, no encontramos nada. Voté en la calle de Odesa y Eleuterio Méndez, y no hay nada, está cerrado; acá adelante estaba otra casilla y está cerrada”, explicó.

Linares buscaba la casilla porque su opinión es la esperanza de que se castigue a “los responsables de las devaluaciones”, dijo.

“Me interesa, a mí en la devaluación yo debía 32 mil pesos, y la devaluación me hizo que pagara 85 mil pesos, por eso me interesa que estas personas tengan un castigo.

“Es vergüenza que todo mundo hable cuando hacen sus campañas, que todo mundo hable bien, de que van a ayudar al pueblo y todo mundo desgracia al pueblo”, comentó.

Luego de caminar por más de una hora, Linares llegó también a la escuela primaria Pedro María Anaya, ubicada en Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y Centenario, en donde logró emitir su opinión.

“No se me hace pesado para llegar y dar mi opinión, pero sí se me hace injusto que no pongan dónde son las casillas, eso sí se me hace injusto”, dijo don José Luis. (David Vicenteño/Excélsior).