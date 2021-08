Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Soy fan de la gimnasta Alexa Moreno, una mexicana cuya pasión es el deporte y, se nota luego de sus resultados, el trabajo de todos los días. Pero no es cualquier mexicana, ni cualquier mujer, no, esta es chingona de pies a cabeza por lo que debería ser ejemplo para todos los que en este país vivimos

Alexa fue víctima del bullying en las redes sociales, hace más de cuatro años, en sus primeros juegos olímpicos, la acusaron de gorda, la comparaban con un cerdito y trataron de ridiculizarla por su aspecto físico qué, según los que creían saberlo todo, era muy robusto para su actividad y nunca le permitiría tener éxito, el caso es que desde aquellos días hasta ahora, poco le ha importado quienes trataron de boicotearla y su tesón le dio para merecer elogios de quienes se dedican a su deporte y de quienes lo vemos de muy lejos también.

La verdad es que cualquiera se habría derrumbado ante la ola de críticas y el bullying que sufrió la gimnasta, contrario a eso, y según sus palabras, “solo lo sentí unos días, luego me puse a trabajar, a entrenar mucho y a tratar de lograr mi objetivo”, es decir, se dedicó a callar bocas, quien sabe en qué circunstancias porque hasta una fractura de hombro sufrió en ese paso, pero lo logró.

Así es, Alexa Moreno no fue como muchos jóvenes que se derrumbaron por palabras, al contrario, ganó medalla en un mundial de gimnasia y fue cuarto lugar en la máxima justa deportiva, los Juegos olímpicos de Tokio en el salto de caballo.

Lo penoso, lo peor, es que en este México lejos de reconocerle su trabajo y pedirle disculpas por todo el ataque que se permitió en su contra, mejor se sigue adorando a una mediocre selección de futbol o a políticos de baja estofa, vaya, da la impresión de que aquí no hay lugar para exitosos como ella, ni como la medallista de bronce en levantamiento de pesas, o los arqueros que también lograron un tercer lugar y ya nadie se acuerda.

Es una realidad, este México necesita héroes, líderes, ejemplos, personajes qué, con su trabajo y sacrificio, muestren a todos que se puede ser de primer nivel en las actividades que desempeñemos, es más, que lo merecemos.

Otra lección más es que este México carece de políticas adecuadas para colocar a cada uno en su sitio, es decir, a la gente con talento se le hace trabajar el doble o el triple en lugar de darles todas las facilidades para que puedan desarrollarse y, todo eso, va acompañado de millones de mexicanos que no toleran sus éxitos y los quieren tumbar del espacio que se han ganado en base a desacreditarlos, aunque los resultados estén a la vista.

Triste, pero muchas veces se logra bajar a los mejores al grado de que en lugar de que nos representen los más calificados en cada una de las áreas, pues van los amigos de los encumbrados o familiares.

Obviamente que todo este desastre inicia en la política, en la forma de gobernar, en como los ciudadanos hemos preferido darle poder a vulgares saqueadores en lugar de elegir personajes que pueden hacer mejor trabajo al frente de las ciudades, estados, el país.

Si, el ejemplo de Alexa lo debemos tomar para cada una de nuestras tareas, no se trata de agacharnos por la crítica, porque a alguien no le gusta como nos vemos, ni de elegir políticos porque se ven bien o parecen decentes, no, se trata de trabajar, y si, el primer sitio donde debemos comenzar es en la política, ahí tenemos que echar a la calle a quienes son no han respondido a nuestras necesidades, a los vulgares saqueadores, ladrones y, sobre todo, apoyar a los decentes, al verdadero talento, a quien realmente este interesado en el país, en su gente.

Alexa Moreno, la gimnasta, es un buen ejemplo para el México de nuestros días, una mujer que trabajo para mostrarle al mundo que en este país hay talento, y se puede lograr todo, nomás nos falta algo, trabajar más…

ESTUDIA UAT DAÑOS DE LA PANDEMIA EN RENDIMIENTO ACADEMICO… La Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartió la conferencia virtual “Salud mental y rendimiento académico”, en el marco de las jordanas académicas dirigidas al desarrollo integral de la juventud.

El tema fue impartido por la psicóloga de la FEV-UAT, Loruhana Jezabel de la Vega Valdez, quién, además, explicó las siete reglas de motivación emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para estudiar y trabajar durante la cuarentena, “con el fin de cuidarnos y comprometernos con nuestra salud mental”.

Describió que esta es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y contribuir con su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.

“El rendimiento académico es sumamente sensible a las variantes personales y sociales —explicó—. Toda persona reacciona ante cualquier cambio importante de su entorno, pero existen quienes son más susceptibles o vulnerables ante conflictos”.

Detalló que, cuando estas reacciones alcanzan cierto grado de impacto y no son resueltas por los canales adecuados propios de una personalidad madura, pueden considerarse como trastornos psicodinámicos y de la personalidad.

“De controlarse los problemas relacionados a la salud mental, pueden aparecer otras formas de conducta que se expresan en problemas familiares, sexuales, escolares, laborales, entre otras, que se traducen en complicaciones emocionales que se pueden canalizar en adicciones o en rendimiento escolar”, señaló.

Subrayó que la pandemia ha sido dañina para la salud mental de niños y jóvenes, provocando situaciones de estrés, de miedo y angustia que han alterado a las familias, y que, por ello, es necesario el rediseño de políticas públicas en materia de salud mental, para que las personas no salgan tan perjudicadas por la pandemia.

“Modernizar los servicios de salud mental, que hoy siguen siendo un lugar donde meramente se confina a personas con enfermedades mentales y no se tratan temas de conducta de las personas, como el estrés, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, así como los trastornos alimenticios, entre otros”, apuntó.

Se refirió asimismo a las siete reglas de motivación para estudiar y trabajar durante la cuarentena, que emitió la UNESCO, y “que no solo son para los alumnos, sino también para los trabajadores que estamos en casa y que hemos tenido que tomar otro tipo de roles durante la pandemia”.

La primera regla es la programación diaria, que es volver a la rutina. “Cuarentena no significa vacaciones, por lo tanto, es importante levantarse y acostarse a la misma hora todos los días, darse un recreo de cinco minutos cada hora y planificar intervalos más largos para descansar y jugar. Esto ayudará a mantenerse productivo y aliviar la ansiedad”, dijo.

“La segunda es hacer planes de trabajo y estudio para el día siguiente y para la semana próxima. La tercera es crear un espacio para trabajar, elegir un área tranquila y bien iluminada para usar solo para trabajar o estudiar. La cuarta es controlar las expectativas estableciendo metas realistas. La quinta es hacer distintas actividades. La sexta, realizar actividad física y desarrollar hábitos saludables; y la séptima, socializar”, concluyó.

PAGARÁ BECAS EL GOBIERNO DE NUEVO LAREDO Y RIFARÁ UN VEHÍCULO A MAESTROS… El presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel Cantú realizó el “El Lunes de Informe” donde dio a conocer inversiones y beneficios para la ciudadanía e informó que como una forma de premiar el trabajo de todas y todos las docentes y por el ‘Día del Maestro’, se sorteará un vehículo último modelo el día 6 de agosto vía zoom en su honor.

Asimismo el alcalde dio a conocer que ya está dispersado el último pago de becas municipales, con una inversión de 20 millones de pesos, beneficiando a 18 mil 500 estudiantes, Sanmiguel Cantu, explicó que con este pago se cubre el depósito de los 10 meses que contempla el programa

“Para el ciclo el ciclo escolar que recién concluyó el gobierno municipal repartió 100 millones de pesos para el programa de becas”

En este mismo informe reveló que en la rehabilitación de la pista de tartán se contempla la reparación de 5700 metros cuadrados, está reparación se realizará en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” y su rehabilitación tardará alrededor de 8 semanas.

Con estas acciones el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, refrenda su compromiso con la ciudadanía y mejoramiento

