Por Agencias

Ciudad de México.- El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, informó que el domingo recibió un citatorio para comparecer ante un juzgado en el Reclusorio Norte, acusado de corrupción por el caso Odebrecht, pero confirmó que ante el riesgo de ser encarcelado, prefiere el exilio.

“Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como (Andrés Manuel) López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, expresó en un nuevo video.

En el mensaje, de tres minutos y medio, Anaya Cortés dijo que prácticamente un día después de denunciar una investigación en su contra, recibió el documento donde se le reporta el inicio de las audiencias en el reclusorio, a partir del jueves, vía Zoom.

Y añadió: «¿Sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio Norte, en las instalaciones de la cárcel y aquí dice los delitos que me acusan. ¿Sabes cuantos años de cárcel suman los delitos que me acusa la fiscalía de López Obrador? ¡Treinta años de cárcel! Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate”.

Anaya Cortés insistió en que se le investiga porque el mandatario no quiere que sea candidato en 2024 y para evitar que continúe emitiendo videos donde critica “la ineptitud” del actual gobierno.

Expuso que es inocente y refirió que, si bien López Obrador le pidió que no huya, “no le creo al presidente más mentiroso de la historia… ¿Cómo voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Emilio Lozoya para poder acusarme?”

Sostuvo que el proceso judicial se inició en su contra “porque López Obrador así lo ordenó” para, insistió, retirarle sus derechos políticos y no permitir que participe en la sucesión presidencial en tres años.

En el video, que cuenta con producción, Anaya agrega mientras se observan las imágenes de los personajes que cita:

“Si estás con López Obrador tienes protección. Ahí están sus hermanos recibiendo fajos de dinero, los responsables del colapso de la Línea 12, (Manuel) Bartlett, Irma Eréndira (Sandoval). Hasta soltó a Ovidio, el hijo de El Chapo Guzmán. ¡Ah!, pero si eres su adversario, en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años a la cárcel”.

El panista sostiene que para él el exilio de México “es una decisión bien dolorosa”, como lo fue para Benito Juárez, Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón y José Vasconcelos, e incluso se refiere al político venezolano Leopoldo López “exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador”.

Señala que no se compara con esas personas, “pero por ellos sé que en tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla”.

Y concluye: “Que te quede bien claro, Andrés Manuel: yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio, con mucho dolor, de mi país, para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí. Y cada vez somos más los que no te tenemos miedo y estamos dispuestos a enfrentarte, tope donde tope”. (Enrique Méndez/La Jornada).