Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La más controvertida elección del 6 de junio, Nuevo Laredo, fue ratificada por el Tribunal Electoral a favor de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de Morena, no sin antes invalidar los votos en tres casillas.

Peleados prácticamente terminaron los cinco magistrados, divididos, “bronqueados”, pero al final el caso fue resuelto por mayoría de tres a dos votos.

Estuvieron a punto de anular la elección y ordenar nuevas elecciones.

La ponencia fue elaborada por Edgar Danés Rojas, quien propuso ratificar la constancia de mayoría para Carmen Lilia, y lo apoyaron René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Iván Arroyo Villarreal.

El voto en contra fue de Marcia Garza Robles y Blanca Eladia Hernández Rojas.

Garza Robles refirió que fue en la «cadena de custodia» de la documentación electoral, donde no se dio certeza en cuanto al traslado al Consejo Municipal.

Dijo que no se siguió adecuadamente el procedimiento y se cometieron irregularidades, según su parecer, en 61 paquetes que no contaban con sellos, o actas de cómputo o estaban abiertos, y consideró que no hay certeza del recuento de los votos.

Analizado el caso por el magistrado Edgar Danés Rojas, afirmó que no encontró pruebas suficientes para anular los comicios y convocar a una nueva elección como lo pedía Acción Nacional, que presentó dos recursos.

Reiteró que no es posible anular una elección “con base en afirmaciones sin sustento jurídico”, y confirmó que la ganadora de la Coalición de Morena se alza con la victoria con más de dos mil votos.

Sin embargo, en una segunda intervención, Danés desmintió a Garza y señaló que lo repetido por ella es lo que dice el PAN en su denuncia, pero no son acusaciones confirmadas.

La presidenta del tribunal, Blanca Eladia Hernández Rojas, se sumó a Garza Robles en el desacuerdo y afirmó que “yo sí veo violaciones, veo que se violaron los sellos, se violó la figura de la cadena de custodia”.

Consideró como «respetable» la posición de su compañero Rojas, y afirmó que leyó el expediente y entendió que ella sacó conclusión porque fue lo que trataron de hacer valer los partidos que denunciaron.

Por su parte el magistrado René Osiris Sánchez afirmó que puso interés especial en el caso Nuevo Laredo, tanto que se presentó 14 veces a la ponencia de Danés Rojas a revisar el caso de Nuevo Laredo, en busca de certeza, y no encontró irregularidades.

Edgar Iván Arroyo Villarreal apoyó el proyecto y manifestó que “fue bien construido” aunque hay irregularidades en boletas sobrantes, que no coinciden con los votos válidos y los sobrantes, y puso énfasis también en la cadena de custodia.

La bronca subió de tono cuando la presidenta la reclamó a Danés Rojas, y él contestó irritado: “Ya por favor (no caigamos) en polémicas, ahí están las constancias”.

Llegó la votación pero antes Danés solicitó perdón a Eladia.

-Una disculpa por el exabrupto, y se lo pido públicamente.

Ella contestó y lo aceptó:

-Gracias por su atención.

El magistrado Danés propuso también el proyecto del municipio de Camargo, en que el pleno confirmó el triunfo de la panista María del Carmen Rocha Hernández, del PAN, con dos votos de diferencia sobre el candidato del PRI.

Reiteró que, en la democracia, una elección se puede ganar por un voto y los argumentos de Morena no fueron suficiente para revertir los resultados.