Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El tironeo por la gubernatura del Estado se ubica en el centro de la atención ciudadana.

Todo indica que el PRIAN y el PRD irán juntos por la gubernatura.

El partido Morena -parece- irá solo, pues se hace evidente que ya trae lio con el aliado el Partido del Trabajo; pero en lo oscurito contará con el apoyo del partido naranja y del partido Verde.

Dos.- ¿Quién será el candidato de la alianza PRIAN-PRD? El senador Ismael García Cabeza de Vaca tiene boleto en la rifa al igual que el regiomontano Gerardo Peña Flores y el nativo de Xicoténcatl, César Augusto Verástegui Ostos, “El Truco”.

Por el rumbo tricolor las opciones son el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, el contador Ramiro Ramos Salinas, la abogada Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente y el licenciado Alejandro Guevara Cobos.

No es fácil para los prianistas-perredistas consensar su candidato. Ismael encarna toda la fuerza del cabecismo; “El Truco” podría ser la opción inteligente; Enrique tiene el respaldo de los radiodifusores; Ramiro es un gran operador; “Paloma” es inteligente, y Alejandro conoce de liderazgos y alianza con altos mandos castrenses.

Tres.- En el lado de Morena gente como el líder Enrique Yánez me dijo que “el que ponga Morena va a ganar la gubernatura, y el diputado local electo Román Vital me dijo el lunes 9 que “Morena no debe confiarse, los azules harán todo por ganar la gubernatura”.

En Morena “suenan fuerte” para la candidatura el victorense Felipe Neri Garza Narváez, el reynosense Héctor Martin “El Guasón” Garza González, el maderense Erasmo González Robledo, el ¿tampiqueño? Alejandro Rojas Díaz Durán, la chihuahuense Maki Esther Ortiz Domínguez, el tampiqueño Rodolfo González Valderrama y el victorense Américo Villarreal Anaya.

Felipe ya recorrió todo el entramado del poder tamaulipeco, nomás le falta ser gobernador.

Héctor Martín le ha coordinado varias campañas a AMLO en Tamaulipas.

Erasmo sabe el entramado de la repartición de la lana.

Alejandro Rojas es entrón a más no poder.

Maki Ortiz es azul pero maltratada por los azules ya se “morenizó”.

Valderrama jugó cercano a “Ya saben quién”.

Américo es senador, y los senadores se transforman en candidatos a gobernador.

Cuatro.- Así las cosas, todos los prospectos a ser ungidos candidatos tienen grandes cualidades y también tod@s tienen sus asegunes. La batalla no es sencilla.

El que resulte candidato de la alianza PRIAN-PRD deberá primero fincar la unidad para vencer al poderoso Morena y segundo deberá cargar con algunos abusos de poder que en su momento cometieron hombres y las mujeres del gobierno de los Vientos del Cambio. Claro, el que resulte candidato de esta alianza contará con toda la fuerza de estos tres partidos y su deseo profundo de no dejar pasar en territorio tamaulipeco a los “morenos” que le tienen una gran animadversión a los azules, trabajen bien o trabajen mal.

Cinco.- En opinión del líder de los maestros de Tamaulipas Rigoberto Guevara Vázquez, los docentes sí quieren volver a las aulas pero que les garanticen seguridad en cuestión de salud y tomen en cuenta el tiempo que tendrán que invertir en clases presenciales y en línea.

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, indicó que desde la pandemia unos 1,600 maestros se han contagiado de covid-19 y lamentablemente 319 han fallecido. “Necesitamos ir viendo cómo vamos a hacer seguro ese regreso a clases, cuidando la salud. Los trabajadores de la educación también queremos ese regreso ya de manera presencial, pero sí queremos seguridad, no que nos digan ‘no te vas a enfermar’ no queremos esa garantía porque todos estamos en condiciones de vulnerabilidad”.

En entrevista para Radio Tamaulipas añadió que se publicó un documento dirigido a los padres de familia para ver si quieren o no enviar a sus hijos a la escuela, pero a los maestros no se les está tomando en cuenta. “Viene por ahí un documento donde dice que el padre de familia escoja y ¿estás pidiendo la opinión del maestro? somos parte de un engranaje educativo y si el padre de familia escoge educación a distancia por seguridad ¿y el maestro?, ¿entonces va a trabajar doble, cobrando un solo salario?”

Y las escuelas. ¿Cómo están las escuelas? Sin duda muy pocas las que no están afectadas en sus instalaciones ni saqueadas en el poco o mucho avance que habían logrado. NOS VEMOS.

