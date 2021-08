Por Agencias

Ciudad de México.- El panista Ricardo Anaya denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere “fregar a la mala” y encarcelarlo para evitar que sea candidato presidencial en 2024, por lo que anunció que saldrá del país por una temporada.

En un video de poco más de siete minutos subido a sus redes sociales, el ex candidato presidencial denunció que López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder en su contra basados en las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Aseguró que desde hace un mes tenían todo listo para proceder, y mostró publicaciones de las columnas de los periodistas Darío Celis y Raymundo Rivapalacio, en las que dan cuenta del inicio del proceso judicial en su contra.

Sin embargo, señaló que el expediente estaba “hecho con las patas”, pues, en su testimonio, Emilio Lozoya declaró que le habían entregado dinero a cambio de su voto cuando era diputado el 8 de agosto de 2014.

“Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México”, expuso Anaya.

“Entonces, para no hacer el ridículo, hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya, o sea, alteraron el expediente. En lo que modificaron, ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada qué ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto”, agregó.

Tras comparar a López Obrador con los dictadores Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, quienes, obligaron a Benito Juárez y a Francisco I. Madero a exiliarse en Estados Unidos, Ricardo Anaya anunció que, además de defenderse, estará fuera del país “una temporada, espero que sea muy breve”.

“Es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en México y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 años”, agregó.

Dijo que aprovechará ese tiempo para reunirse con migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos. (Apro).