Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre abucheos y gritos de ¡mentirosa!, la presidenta sustituta Pilar Gómez Leal salió huyendo de la sala de cabildos para no enfrentar reclamos del sindicato del propio ayuntamiento.

Hasta se le “olvidó” que tenía la conferencia de prensa formal, como después de cada sesión organizan sus colaboradores, dejando “plantados” a los reporteros.

Gómez salió por la puerta de atrás para no darle la cara a un centenar de sindicalizados comandados por Laura Infante Quintanilla. Se alojó en las oficinas destinadas al presidente municipal.

Más tarde, entre los asistentes, corrió el rumor de que escaparía por la escalera de servicio y hacia allá se dirigieron, pero seguía escondida en el despacho.

El cuerpo edilicio realizaba sesión ordinaria pero, al mismo tiempo, los dirigentes del gremio efectuaron un plantón de protesta por una serie de violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Llegaron a la planta alta con sus reclamos, pero no fueron escuchados por ningún funcionario.

La sesión duró 25 minutos. Cuando Pilar hablaba que la siguiente semana entregará al sindicato 150 solares para vivienda, como lo dice el contrato colectivo, afuera de la sala de sesiones se escucharon los gritos de ¡son mentiras¡ y ¡queremos hechos!

En el curso de la reunión, el regidor Gerardo Valdez Tovar, de Movimiento Ciudadano, comentó que la presente administración está por terminar y les deben los 50 predios convenidos, aparte de otros 50 que les quedó a deber el hoy panista ex alcalde Oscar Almaraz Smer.

El ambiente subió de de tono, calificándola de mentirosa, cuando Gómez Leal dijo por micrófono que “gestiona” ante el ITAVU 150 predios para “pagar” la deuda de las dos últimas administraciones y la presente.

Ya no le creen a la presidenta. No les ha pagado el aumento salarial del 6 por ciento que les correspondía a partir de marzo. Luego les dijo que en mayo, pero tampoco les ha llegado.

“Dicen que debemos negociar, pero aquí no hay nada que negociar, solo pagar”, dice uno de los dirigentes que participó en el plantón.

Aparte del aumento directo al salario y los terrenos, les deben tres pares de calzado y uniforme que les corresponde al último año de trabajo.

PILAR GOMEZ LE HEREDA A GATTÁS: SINDICO TORRE ALIYAN

Por su parte, el síndico Luis Torre Aliyán manifestó su apoyo al sindicato y exhortó a la autoridad municipal a cumplir con los compromisos.

Dijo que hay que cumplir también a los sindicalizados con el tema de las medicinas, que no solo son para los 2 mil 400 trabajadores sino además para sus familias.

“Es un compromiso que adquiere el ayuntamiento a través del convenio colectivo. No es un tema caprichoso ni novedoso que estén poniendo sobre la mesa”, expresó poco antes de llegar a la junta de los ediles.

Consideró que “es un logro que tienen de hace muchos años y no se vale que el municipio diga no cumplo porque no puedo, o porque no me alcanza. Si se hubieran administrado mejor, evitando los despilfarros”.

-¿Heredan el problema a Lalo Gattás?

-Es algo con lo que no estoy de acuerdo. Con el tratamiento que le está dando Pilar Gómez y el secretario del ayuntamiento en particular, que ayer decía que son cuestiones que no se han cumplido desde años atrás, cuando se te está diciendo del presente. Dicen, faltan 30 días, ya nos vamos y que los que vienen le hagan como puedan.

EL INFORME EL MARTES 7 ¿QUÉ VA A INFORMAR?

Durante la reunión, el ayuntamiento aprobó punto de acuerdo por el que se fija el martes 7 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, la sesión solemne en que la presidenta Gómez Leal rendirá el tercer informe de administración.

Cuando la Tesorería no tiene ni para pagar sueldos, se hará sin invitados especiales o algún recinto rentado para ello.

Trasmitirán por redes desde la sala de cabildos como una sesión ordinaria.

cuando finalizó la reunión de este día, algunos presentes solo comentaron ¿y qué va informar si no hay obras y ni barre la ciudad?.