Francisco Cuellar Cardona

En política, “la cargada” se le llama a grupos políticos desbocados que se alinean en tropel a un candidato o candidatura que creen que es el bueno o la buena.

Sin pensarlo, todos corren en una sola dirección y se ponen de rodillas y se humillan ante el que creen será el elegido. En la política mexicana es una práctica común; es la abyección en su máxima expresión.

Políticos rastreros, de muy cuestionada reputación que no les importa el color del partido; su intención es arrastrarse por un hueso político.

En estos tiempos es común ver la manada de “búfalos” que andan tras los personajes que buscan el poder.

En Tamaulipas está subiendo de tono la efervescencia y la calentura política, “yo estoy con usted”, “yo me la juego contigo”, “con usted hasta la ignominia”, “yo creo que usted es el mejor”, son expresiones que se escuchan por todos lados.

La mayoría de estos personajes o grupos, son desechos o basura política que se junta en esta temporada para hacer bulto y venderse al mejor postor.

Tamaulipas está viviendo este fenómeno, pero con características diferentes al pasado. Y se entiende, porque nunca como ahora la clase política estatal había sido tan maltratada.

La desesperación es tanta, que un aspirante tan singular como Alejandro Rojas Diaz-Durán que no tiene arraigo en el Estado ha logrado sumar a su proyecto a muchos políticos despistados. Y se entiende, pues en este sexenio que está por terminar, todo mundo fue relegado y despreciado.

El tema aquí no es la “bufalada” o la “cargada”; esto es normal; es la temporada.

Lo delicado del tema es quiénes son los que se arriman a un proyecto. Hay gente indeseable que lejos de ayudar perjudica. Ahí es donde los aspirantes a la gubernatura que se están moviendo, deben de tener cuidado a quién suman o a quién le abren la puerta, sobre todo en el partido de Morena, para donde todo mundo se está yendo.

Son muchos “tomates o manzanas podridas” que contaminan y hacen daño.

Ayer un ex funcionario del gobierno municipal de Victoria con fama de corrupto presumía ante sus amigos, que lo habían invitado a formar un grupo de apoyo para uno de los aspirantes a la gubernatura de Morena, cosa que era totalmente una mentira.

En Matamoros, pasó un ejemplo similar, donde un exlíder priísta del municipio empezó a reclutar seguidores presuntamente para otro aspirante a gobernador de la frontera, sin que esto fuera cierto.

Son engañabobos que sorprenden, mienten, confunden y dañan imágenes y proyectos.

Cuidado entonces con las “cargadas” y con quienes anticipadamente están sacando provecho de la desinformación y la confusión política que vive Tamaulipas en la víspera de un proceso inédito que no se sabe aún en qué va a acabar.

El proceso sucesorio en el Estado no tiene parecido con ningún otro, por eso hay que informarse primero con fuentes que tengan credibilidad y certeza.

Los aspirantes que hoy se mueven por toda la geografía estatal en busca de una candidatura, están obligados a poner filtros en sus equipos y evitar que se cuelen los tomates podridos que contaminen sus proyectos. Las “cargadas” muchas veces traen mucha basura política que en lugar de ayudar perjudica.

Talachazos

El Verde, se puede pintar de guinda.

Ahora que Manuel Muñoz Cano se perfila como virtual candidato a la gubernatura por el Partido del Tucán, no son pocos los que aseguran que al final terminarán aliados de Morena.

No hay que olvidar la historia de los verdes, cuando ven que no tienen posibilidades de ganar se suman con el que está en el poder, y hoy Morena está en el poder.

El Verde siempre gana, aunque pierda. Aunque esta vez trae un vuelo ganador tras su importante victoria en San Luis Potosí. Así que el que debe cuidarse es el PAN, que como partido en el poder está desgastado y El Verde de Manuel Muñoz se le puede trepar y ser protagonista.