Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con el coordinador de delegados de la base sitio de la Central de Autobuses, Liborio Tovar, el actual período vacacional no ha originado un incremento en la demanda del servicio.

Agregó que la recuperación económica para los taxistas está estancada puesto que el trabajo es poco y ni el periodo vacacional de verano les ha favorecido.

“Ahorita por el tema de la pandemia no han servicios, no hay sábados, domingos ni quincenas; la temporada es baja y no se ha logrado mejorar, se mantiene, a tal grado de que no distingue si es quincena o fin de semana, todos los días son iguales”.

Sin embargo, la poca actividad que tienen no es de este año, sino desde que empezó el problema de la pandemia por Covid-19, cuando las autoridades promovieron campañas como la de “quédate en casa”, y muchos sectores productivos paralizaron o modificaron horarios, afectando todo ello la demanda del servicio de taxis.

Por si no fueran suficientes las consecuencias económicas negativas que ha dejado la pandemia para los taxis, también la aparición de las plataformas como Uber que proporcionan el servicio de transporte a través de vehículos particulares ha golpeado mucho la economía de los ruleteros.

Liborio Tovar dijo que los taxis de la Central de autobuses ofrecen un servicio confiable; todas las unidades son sanitizadas regularmente para que los clientes se sientan seguros al abordarlos.