Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los números de la consulta ciudadana seguro van a espantar a Morena y sus próceres que, para justificar los malos resultados, ya tienen muchos días acusando y quejándose del INE, según ellos, porque boicoteo dicho acto, que llamaron democrático, al no promoverlo debidamente.

Una rápida visita a las casillas receptoras de la opinión de la ciudadanía hace prever que la participación será de risa y no, no es porque el pueblo rechace la democracia participativa, sino que sintió una animadversión, por no decir nauseas, a ese acto por el tema, de tal forma que prefirieron quedarse en casa a disfrutar un menudo o la tradicional barbacoa de los domingos.

Un hecho es que la gente no quiere impunidad para los expresidentes, ni para nadie, pero el rechazo a la consulta es porque considera obvio que la ley se tiene que aplicar y, si alguien la violento, sea un expresidente o no la tiene que pagar, más aún, la pregunta ni siquiera tenía sentido de tal forma que quien se enteró de la misma jamás sentiría ganas de ir a prestarse a esa farsa, “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», se le cuestionaba al ciudadano, es decir, nada, muy ambiguo.

Ahora, si usted piensa que la consulta refleja la fuerza de Morena o las ganas de la gente de votar por Morena es una equivocación completa, simple y sencillamente el ciudadano demostró que está harto de las tonterías y la consulta, hay que decirlo, es una, digo, ¿cómo es que a alguien se le ocurre preguntarle a la gente si aplica la ley o no?, es obvio que si existen delitos que perseguir se debe hacer lo conducente, es más, si el Presidente y su equipo no proceden legalmente contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto y los mete a la cárcel como lo estuvieron prometiendo sus seguidores es que se convertirá en su socio y cómplice.

Tiene razón, puede ser que uno o dos de los mencionados no tengan cola que les pisen, pero en todo caso la consulta sería una violación a sus derechos humanos al pretender hacerlos culpables de cualquier delito por mayoría de votos, por odio político o no tener las mismas ideas que el presidente y eso tampoco se vale.

La verdad es que las consultas ciudadanas serían una excelente herramienta si fueran llevadas a cabo con seriedad y de acuerdo con las necesidades del país, para preguntarle a los expertos, por ejemplo, sobre seguridad pública, salud, educación, desarrollo social o, ya por lo menos, a todo el pueblo sobre las acciones de gobiernos en cualquier tema que nos involucre a todos como la obra pública.

Vaya, es verdad que a México le urge aterrizar en la democracia participativa, pero no simulaciones como la de este domingo 1 de agosto que quedará registrado en la historia como el día de la aberración porque ya no estamos en tiempos de permitir que los políticos hagan lo que les de la gana sin que sus actos les traigan consecuencias, premiación o castigo, es por ello urge hacer reales esas acciones .

Es necesario, por ejemplo, que todo el pueblo trabaje al lado de los futuros alcaldes o Diputados, aunque no para aplaudirles solamente, sino para frenarlos cuando quieran cometer excesos, cuando se asome la corrupción, el trafico de influencias o el abuso en alguna de sus obras.

Eso sería una real democracia participativa, hasta quizá encaje en los nuevos tiempos que le llaman gobiernos abiertos, que el ciudadano este pendiente siempre de sus autoridades hasta llevarlos a una trasparencia real, de esa forma ayudaría que el pueblo difunda sus buenos actos y con más fervor sus errores para no permitirles que dañen a las mayorías o queden impunes, ya no estamos en tiempos de entregar cheques en blanco a nadie, sin embargo, para lograr mayor involucramiento de la población la urgencia es que se tomen en serio esta clase de acciones y no que se apliquen para ganar votos o fingir que se actúa contra la corrupción y la impunidad lo cual está muy lejos de suceder.

PRETENDEN INVESTIGADORES DE LA UAT REVERTIR DAÑO DE ESPECIES INVASORAS A HABITAT TAMAULIPECO… Debido al impacto que algunas especies ícticas invasoras, como el pez diablo y el pez león, están causando en diferentes hábitats naturales de la entidad, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabajan en proyectos que permitan su aprovechamiento.

Al respecto, el Dr. Leonardo Arellano Méndez, especialista del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT, dijo que existen distintos esfuerzos, como la difusión entre la población para dar a conocer el problema que representan estas especies invasoras.

Además, se han dado a la tarea de organizar estrategias para capturar a estas especies cuyas poblaciones han crecido a gran velocidad. Una de ellas es un safari para la pesca del pez león promovido entre la población de Estados Unidos, actividad que tuvo gran éxito en Cozumel y se replicó en Cancún y Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

“También se hicieron torneos de pesca”, agregó el investigador, especialista en conservación de ecosistemas costeros y cambio climático, lo cual permitió capturar cerca de dos mil ejemplares, si bien el problema persiste. “El animal es comestible, el único problema está en las púas que posee”.

Detalló que han promovido el aprovechamiento dando a conocer las bondades nutricionales tales como la concentración de ácidos grasos omega-3 y omega-6, así como las diversas formas de cocinarlo y acentuar los sabores. “La Universidad del Carmen empezó a promover recetas, que hoy están vendiendo al público. Vimos que el consumo es la mejor estrategia para poder combatir a estas especies”, indicó.

Explicó que el pez león, especie que ha afectado enormemente el Caribe, es una especie marina que puede producir hasta dos millones de huevos al año y se dispersa con las corrientes marinas.“Ya está en Tamaulipas, ya se reportaron algunos ejemplares en La Pesca y, al parecer, que ya está en Tampico”.

Por otra parte, el pez diablo, conocido como “limpiapeceras”, es originario de Sudamérica; omnívoro nocturno, está presente en Tamaulipas. Posee espinas venenosas y, al no tener un depredador natural, se ha convertido en una plaga. Se alimenta de las crías y de los huevos de otras especies.

En palabras del científico universitario, esta especie viene del océano Índico tropical y del Pacífico occidental. Comen de todo: “se están comiendo al pulpo, a la langosta, y están afectando al pez loro, que es ecológicamente muy importante para los ecosistemas arrecifales y está protegido internacionalmente”.

Comentó que en México se han identificado mil cien especies invasoras y alrededor de doscientas están bajo monitoreo de las autoridades debido a los graves impactos que pueden causar. Entre estos “se puede contar la extinción y pérdida de las especies nativas, la degradación de los ambientes acuáticos y terrestres, el deterioro de los servicios ambientales, del valor turístico e histórico, así como la afectación a la producción alimentaria, entre otros”, concluyó.

