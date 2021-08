Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Maestros, personal administrativo y de mantenimiento del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, ITACE lanzaron un S.O.S. y piden la inmediata ayuda del ciudadano gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Se quejan del director licenciado y master Oscar Jesús Ballesteros González. En carta abierta piden, demandan, que el gobernador los ayude.

Le dicen al gobernador que al principio de su sexenio llegó al ITACE el victorense Fernando Campos y dan a entender que neta lo extrañan… porque con Campos “nunca nos faltó nuestro sueldo y nunca fuimos víctimas de groserías y falta de respeto, pero hace un año llegó a la dirección general el señor Oscar Ballesteros González, quien se presentó ante los empleados diciendo que venía a bajar sueldos y cerrar el ITACE ya que era incosteable”.

En su documento, agregan:

“Ballesteros inició una serie de acciones sin planeación y a espaldas de la comunidad del ITACE, dejando ver un sesgo poco académico”.

Y narran que Ballesteros empezó a desmantelar un modelo educativo auto sostenible que permitió dar esperanzas a miles de jóvenes tamaulipecos para tener un mejor futuro.

Señalan que presentarán una denuncia ante la CNDH, pues aseguran que son víctimas de violencia psicológica y de género, pues actúa de manera grosera en contra de muchas empleadas.

Y dejan en claro: “Muchas de ellas son jefas de familia, madres solteras y viudas y que por ser mujeres, Ballesteros asegura que no tienen derecho a tener un salario bien remunerado”.

Vale decir que el ITACE tiene planteles en Altamira, Matamoros, Reynosa y Cd. Victoria.

Aseguran que ya fueron afectados en la quincena del pasado 15 de julio y en su escrito que es acompañado de más de 30 firmas de empleados, sostienen que Ballesteros se mareó con el poder, y que no está preparado para ser el director de ITACE.

En su carta a Cabeza de Vaca, precisan que Ballesteros también afecta a los alumnos “y no le importa que se queden sin estudios los que viven en rancherías y ejidos, diciendo que es gente corriente y baja, al igual que los docentes del ITACE que dice no tenemos preparación y educación”.

Por último, lo acusaron de haber desviado 10 millones de pesos “al contratar a un grupo de empresas para realizar cursos fantasmas para desviar el dinero hacia su bolsillo”.

Informan los quejosos que iban a hacer una manifestación de protesta pero que en las últimas horas empezaron a recibir amenazas, por lo que cancelaron el movimiento.

Ballesteros es reynosense. En su cuenta de Linkedin afirma que es Licenciado en Administración de Empresas y que tiene maestría en Educación Basada en Competencia; dice que domina Español e Inglés y que también el idioma Bicultural; presume de Formación en Liderazgo y Planificación de Metas.

Total, que Ballesteros es todo un caso que deja muy mal parado al gobierno de los “Vientos de Cambio”. Ojalá que el gobernador ponga orden e imponga, ya, justicia en ITACE.

Dos.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que sostuvo un encuentro con la alcaldesa Pilar Gómez Leal y ex alcaldes de Victoria. Se refiere que el motivo de la reunión fue para intercambiar puntos de vista sobre asuntos de la ciudad capital de Tamaulipas.

Trascendió que el gobernador García Cabeza de Vaca se reunió con la alcaldesa Pilar Gómez Leal y un buen de ex alcaldes y dialogaron sobre las obras de infraestructura que requiere la capital de Tamaulipas así como también se habló de las obras que el gobierno del Estado ha realizado.

“Me dio gusto convivir con ellas y ellos en este productivo diálogo”, enfatizó el gobernador de Estado.

Se detalla que el gobernador del Estado tuvo oportunidad de conversar con la ex alcaldesa panista Teresa Aguilar Gutiérrez, el ahora panista Oscar de Jesús Almaraz Smer y los ex alcaldes priistas Álvaro Villanueva Perales, José Manuel Assad Montelongo, Arturo Diez Gutiérrez Navarro (calificado como el segundo peor ex alcalde de Victoria), Miguel Ángel González Salum, Tito Reséndez Treviño y Fernando Méndez Cantú.

Vale decir que Arturo Diez, quien debe querer mucho al ex alcalde Xico González Uresti (dado que le arrebató el galardón de primer lugar como Peor Alcalde Victoria), ahora extrañamente se promueve como candidato a gobernador del partido naranja Movimiento Ciudadano.

Dicen los que saben que fue el propio presidente “Ya sabes quien” quien le propuso al líder nacional de Movimiento Ciudadano, el veracruzano Dante Delgado Ranauro, que hiciera candidato a Arturo Diez Gutiérrez Navarro. Y es que lamentablemente parece que ni el Presidente de la Nación ni Dante Delgado conocen el desastroso gobierno municipal del ex priista. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com