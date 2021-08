Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Jefe de Limpieza del ayuntamiento capitalino, Francisco Gerardo Ramos Crespo, mejor conocido para los regidores como “Paco”, compareció por fin ante el cabildo.

Sin embargo su presencia no sirvió de nada porque nada positivo informó, fuera de que no hay dinero (“motivos presupuestarios”) para mejorar el servicio de recolección y reparar camiones, rentar o comprar.

Y no quiso dar respuesta tampoco -dijo no saber- cuánto paga el municipio mensualmente por las unidades que se rentan y que, según comentarios de la opinión pública, pertenecen a una empresa propiedad de familiar de la presidenta Pilar Gómez Leal.

El regidor Daniel González Tirado, de Movimiento Ciudadano, le preguntó el pago por unidades tipo “concha” y camiones de volteo, y cuál es el precio de mercado de los nuevos.

La respuesta dejó boquiabiertos a los que escuchaban, por Internet, incluyendo a los regidores presentes:

-No tengo el dato, soy un área requiriente. Mes a mes hacemos un análisis y decimos tengo tantos camiones de apoyo y tantos propios.

Siguió cantinfleando:

-Del costo estoy imposibilitado para comentarlo. Igual el costo de adquisición, no tengo el dato.

El priista Horacio Reyna de la Garza pidió ampliación de datos, porque no entendió, sobre los motivos de la crisis de recolección de basura que se dio durante julio, para que no vuelva a repetirse, pero tampoco encontró respuesta.

El jefe de Limpia se concretó a decir que fue un asunto “de refacciones y también presupuestal”.

Dijo también que el gobierno del Estado costea cinco unidades, aunque no dijo si los renta o es propietario.

Los regidores y el público de Victoria sí saben lo que cuesta la renta de camiones: Unos en 210 mil y otros en 240 mil ¡mensuales! Y que uno nuevo anda en millón y medio, con lo cual, si se hicieran bien las cosas, en unos meses tendrían parque vehicular nuevo.

En la mancha urbana y el medio rural la deficiencia en la recolección es cada vez más grave, en cuanto avanza la culminación del gobierno panista de Gómez Leal, sustituta de Xicoténcatl González Uresti.

Como siempre, a la reunión faltaron varios regidores. Nunca se ha reunido el cabildo completo.

A esta sesión faltaron Gladys Neri Enríquez Velázquez, Marisela Guajardo Maldonado, Eusebio Arellano Rodríguez, María Ana Silva López y Clara Quijano de Gonzaga.