Por Agencias

Ciudad de México.- Diego Fernández de Cevallos cachó la bola que este jueves le lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera, y respondió a la alusión personal con un descontón.

Fernández se dijo dispuesto a asesorar al mandatario con tal de que deje de “hacer destrozos” y “decir estupideces”.

En sus redes sociales, el litigante panista escribió: “Tartufo dijo que, si la gente dice que se vaya, se va. Agregó: “Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos”.

“Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”.

Por la mañana, el tema de la revocación de mandato volvió a ser tema de la conferencia y López Obrador dijo: “No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (…) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal”. (Apro).