Por Agencias

Ciudad de México.- El fiscal especializado contra la corrupción capitalino, Rafael Chong Flores, informó ante el pleno de la Cámara de Diputados que Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PT), huyó del país en julio pasado.

“No quiero dejar de señalar una información que tuvimos de última hora, en el sentido de que -según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace unos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional, con destino a la República de Chile”, dijo.

En respuesta, por medio de un comunicado, Toledo afirmó que su salida del país hacia Chile “obedece a compromisos contraídos con anticipación”. Sostuvo que “los mexicanos entran y salen libremente del país. Es un derecho consagrado en la Constitución y tratados internacionales, y no están sujetos a la persecución de un grupo que tiende vendettas”.

Durante su intervención en San Lázaro, Chong Flores, al explicar la investigación en contra de Toledo Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito, dijo que entre 2012 y 2018 además de contar con inmuebles cuyo valor excedía el valor declarado, el ex delegado en Coyoacán tuvo incrementos en sus cuentas bancarias e incrementó su patrimonio en forma injustificada.

Abundó que existen pruebas científicas contundentes respecto de que sus ingresos reflejados en sus depósitos bancarios de 2012 a 2019, de acuerdo al análisis realizado a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos.

En contraste, su remuneración neta asentada en sus declaraciones patrimoniales fue de 9 millones 406 mil 624 pesos, lo cual no es congruente entre sí. Esto es, dijo, existe una diferencia de 11 millones 419 mil 897 pesos no declarados y de los que Toledo no pudo explicar su origen. (Enrique Méndez/La Jornada).