Por Agencias

Ciudad de México.- Las Fuerzas Armadas de México pretenden invertir al menos 5.5 millones de dólares en la compra de un lote de rifles automáticos para modernizar su armamento.

Según información divulgada por la agencia Reuters, el fabricante de armas Sig Sauer Inc. sería el proveedor, pues ya solicitó la aprobación del gobierno estadunidense para concretar la millonaria operación.

Es más, aseguró que el Congreso de Estados Unidos fue notificado la semana pasada que la Marina y la Infantería Naval mexicanas están alineadas para comprar hasta 5.5 millones de dólares en rifles automáticos fabricados por Sig Sauer.

El acuerdo, añadió, podría ser controvertido porque en el pasado las armas vendidas a autoridades mexicanas han llegado a manos de delincuentes.

Y es que -recordó- la violencia desatada por la guerra contra las drogas en México se ha llevado a cabo en gran medida con armamento estadunidense importado, tanto legal como ilegalmente.

De acuerdo con Reuters, las armas que contienen algunas partes o propiedad intelectual de Estados Unidos se rigen por las reglas de control de exportaciones de ese país, y requieren aprobación. Sig Sauer y la embajada de México en Washington no respondieron a solicitudes de comentarios.

Con sede en New Hampshire, la empresa privada Sig Sauer Inc. es el miembro más grande de L&O Holdings, grupo empresarial mundial de fabricantes de armas de fuego que incluye a J.P. Sauer & Sohn y Blaser Gmbh en Alemania.

“Estamos restringidos por las leyes y regulaciones federales para confirmar el estado de las licencias de empresas o entidades estadunidenses o hablar de detalles específicos sobre casos individuales de licencias de exportación de defensa”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado.

Hay dos formas principales en que los gobiernos extranjeros compran armas a empresas estadunidenses: ventas directas negociadas entre un gobierno y una empresa; y ventas militares extranjeras, en las que un gobierno foráneo normalmente contacta a un funcionario del Departamento de Defensa en la embajada de Estados Unidos en la capital de su país.

Ambas requieren la aprobación del gobierno estadunidense. (Apro y Reuters).