Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este domingo también fue a votar el futuro alcalde de esta capital, Eduardo Gattás Báez, cumpliendo con su deber cívico en esta primera consulta popular de la historia de México.

«Este es un acto democrático que en la historia de México no habíamos visto», manifestó, y pidió que este ejercicio debe ser aplaudido por la población en general, al marcar un antes y después en la democracia participativa.

«Aplaudamos estos actos que empoderan a los ciudadanos a que tomen las decisiones que deben de ser», reiteró ante los comunicadores luego de depositar su papeleta con el Sí a juicio a los ex presidentes de la República.

Reiteró que es muy importante «dejar el precedente de que cualquier ciudadano sin importar el puesto que ocupe, puede ser llevado a los tribunales para juzgar sus acciones».

«Ya basta de impunidad», cerró, y comentó este no es un tema de izquierdas o derecha sino de responsabilidad ciudadana

Gattás, del partido Morena, tomará posesión como presidente municipal de esta capital el uno de octubre próximo, al derrotar a la panista Pilar Gómez Leal, residente de Mc Allen, Texas.