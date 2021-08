Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La estrategia se ve desde la luna, el partido en el poder sabe que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está con la popularidad por los cielos y de esa manera le representa una ventaja para la elección que viene, están ciertos que les pudiera provocar ganar el poder y presupuesto en Estados como Tamaulipas y, por eso, están aprovechando su informe de gobierno para reforzar su intensa campaña, mostrar las presuntas bondades de su gobierno, lo que ha hecho, las “bases sólidas” que deja para el futuro.

Conoce Morena que tiene el apoyo de más del cincuenta por ciento de los ciudadanos y que así es casi imposible perder, les mejora el panorama cuando los mismos números hablan de que solo 3 de cada 10 rechazan las políticas públicas del Presidente, eso, a la hora de recibir los votos va a contar.

Es indudable que el gobierno de Andrés Manuel tiene cosas buenas, una verdad de a kilo es que no resulta ser tan malo como lo pintan en las redes sociales sus enemigos pero, hay un pero, más real es que se va a lograr cambiar si se empeñan en hacernos creer que vivimos prácticamente al lado de Dios en el cielo, eso tampoco es cierto y ya no son los tiempos en que la mentira repetida mil veces se convertía en verdad, hoy estamos en la era del feis, twitter y también en la de batallar por la salud, educación, vestido, vivienda, violencia y seguridad.

Ha ofrecido entrevistas el Presidente de la República a medios todas las mañanas, se empeña en no hablar de la violencia, en callar sobre los temas de seguridad, en insistir que cada vez hay menos pobres y menos gente con hambre, puede tener sus razones, sus números, sus datos, es más, hasta es posible que hable con verdad, el grave problema es no se siente un cambio en la familia, y la mayoría de los trabajadores es fecha que a dos días de recibir su salario ya no trae un par de pesos en la bolsa y todavía sin cubrir todas sus necesidades, es decir, no se puede hablar de que hay billetes para ahorrarlos o ya de perdido para comprarse un par de cervezas.

Le insisto, este Presidente ha logrado cosas buenas, me gusta, por ejemplo, la la pensión universal a los adultos mayores, hay más becas, hay programas que, en serio, de hacerlos valer le traerá a los mexicanos cambios reales.

Pero también hay retrocesos, como en el sector educativo que por quedar bien con los sindicatos les eliminó las evaluaciones lo que impedirá más calidad, mejor trato para sus maestros, la competencia por los puestos directivos, no existe el monitoreo constante de los niños para impedir que dejen las aulas o no asistan a clases, también es cierto que se puede perfeccionar como en buscar evaluar a los maestros de acuerdo a sus circunstancias, pero ni siquiera se ha hecho realidad eso de eliminar los vicios, la corrupción.

Sobre la reforma energética, o contrareforma, no tenemos opinión favorable porque de entrada consideramos que el Estado debe tener todo el control sobre esos recursos por seguridad nacional y porque puede significar ingresos y mejor vida para los mexicanos pero nada ha hecho, lo que ha surgido son puras ocurrencias que no dejan beneficio alguno.

En fin, ahora habremos de esperar el informe, algo que quizá es intrascendente, lo ideal sería que la Auditoria Superior de la Federación recibiera dicho documento y lo cruzará con información que obtiene por su trabajo, también que los organismos empresariales y de la sociedad civil emitieran una evaluación sobre el presidente, vaya, darle credibilidad porque en este momento de nada sirve decir tantas palabras que son inútiles en el sentido de que nadie las toma como seras y por eso ni atención le ponen.

Y si, el Presidente debe estar sufriendo en este momento, tan es así que se sigue empeñando en hablar más del pasado, de adjetivar como liberales, conservados, fifis y lanzar indirectas contra todos sus enemigos políticos en lugar de ponerse a diseñar un estrategia real de combate a la pobreza, una estrategia real para hacer cumplir la ley a los delincuentes, una estrategia real de desarrollo económico y social y ciertamente, cuando todo eso funcione ya no tendría que hablar más de violencia e inseguridad porque está se reduciría en automático, en la medida que cada padre y madre de familia tengan la tranquilidad, el tiempo y la calidad de vida como para darle seguimiento a lo que están haciendo sus hijos, insisto, lo demás, lo de matar a los matones, de llevar y traer más soldados o policías, marinos o militares, eso, eso solo provocará que haya matazones por todas partes y que la gente siga pensando que nos está fallando el gobierno por lo que habrá que castigarlo con un voto en contra.

Rápido pasa el tiempo, ya será otro informe más y de todo aquello que nos prometieron aún seguimos esperando la mayoría…

NUEVO LAREDO LLAMA A REFORZAR MEDIDAS DE SALUD EN ESTUDIANTES… En el primer día de clases del ciclo escolar 2021-2022, el presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, reconoció el esfuerzo de estudiantes, padres de familia y docentes por cumplir con los programas educativos de manera virtual.

Sanmiguel Cantú destacó que el regreso a clases se realizó de manera virtual en la mayoría de las escuelas de Nuevo Laredo.

“Estoy seguro de que alumnos y maestros habrán de seguir trabajando, buscando siempre cumplir con los programas educativos. Vaya mi reconocimiento también a los padres de familia por el apoyo invaluable que les dan a sus hijos, al estar trabajando en esta modalidad”, dijo Sanmiguel Cantú.

El edil exhortó a los estudiantes que retornarán a clases de manera presencial, a tener el cuidado sanitario correspondiente y dar seguimiento a las recomendaciones de salud.

“Recuerden que estamos en semáforo rojo aún, y lo que buscamos es evitar más contagios y decesos”, agregó.

En cuanto a las escuelas que retomarán las clases en las aulas, el secretario de Educación Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui, mencionó que son aquellas que atendieron una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud y cumplieron con una serie de lineamientos para la modalidad presencial.

