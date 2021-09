Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un dictamen de la Auditoria Superior del Congreso del Estado presume que Xico, el alcalde con licencia de la capital de Tamaulipas, es inocente de toda acusación de corrupción en su contra y decidió aprobarle sus cuentas públicas, lo cual lo hicieron realidad los legisladores en la sesión extraordinaria de este lunes en la cámara de Diputados locales en la que solo se rechazaron cuentas de los presuntos enemigos políticos de los panistas en el poder, la de Reynosa, Matamoros, entre otras.

Por supuesto, lo que digan los actuales diputados es intrascendente, el pueblo ya lo juzgó las cuentas públicas de los ediles, en el caso de la capital sentenció y hasta castigó al alcalde y su partido el pasado 6 de junio, con todo y eso, le aseguró, se seguirá exigiendo justicia porque los primeros dos años de esta administración municipal que casi termina fueron de verdadero terror para la gente, nos quedamos sin agua, nadando en el mugrero por la constante fuga de aguas negras, en plena oscuridad porque no hubo lámparas o estaban fundidas, con basura por todas partes ya que el camión no pasaba y gastando miles de pesos en la reparación de vehículos porque los baches nos los destruyeron.

Entonces, puede decir el Congreso que el alcalde con licencia es inocente, sin embargo, los victorenses van a exigir que nos digan que fue de los mil millones de pesos anuales que la ciudad tiene de presupuesto, en que se invirtieron, querrá ver por lo menos un centavo bien gastado ya que no hubo obra, ni servicios públicos, ni nada.

Victoria estuvo en el olvido dos años, la autoridad se dedicó a bailar zumba y la dejó abandonada a su suerte, los mil millones de pesos de presupuesto se los gastó el alcalde y su equipo en quien sabe que cosas así que, por más que digan que no cometió actos de corrupción, andan circulando evidencias de lo contrario, por eso es que la gente no les cree a los Diputados.

Ahora, lo que vemos en el congreso local es algo que ha pasado toda la vida, igual se hizo con los gobiernos del PRI, a los enemigos se les castigaba con el rechazó de sus cuentas públicas mientras a los socios se les perdonó todo y siempre, sin embargo, hay algo que todavía no toman en cuenta quienes festinan esa aprobación de cuentas públicas de Victoria, en 30 días entrará otra administración municipal y deberá tener un dictamen diferente, más de acuerdo a lo que le exige el pueblo que no es otra cosa que justicia y castigo a quienes presuntamente no saquearon, más aún, llegarán otros Diputados cuya mayoría serán de Moren que, si quieren hacer huesos viejos en el poder, tendrán que demostrarán que tienen otros datos diferentes a lo que hoy se ve.

Este día, aunque Xico el inocente festine, solo pasará a la historia como un día más de oscuridad y aberración política, como el día que el Congreso se arrodilló ante quien sabe quién y ya el tiempo dirá si así seguiremos o es realidad la oferta de cambio que se nos hizo por el partido que ganó, hay que decirlo, gracias a ese abandonó y presunta corrupción que la ciudanía si vio y rechazó en las urnas…

EL EEVENTO DE AMÉRICO… Si todo ocurre como está previsto la próxima semana estarán en Ciudad Victoria el presidente de Morena, Mario Delgado, el presidente del Senado, Ricardo Monreal, gobernadores con la filiación de ese partido y alcaldes y Diputados electos, el asunto, el 6 de septiembre al filo de mediodía rendirá su tercer informe legislativo el Senador y aspirante a la gubernatura Américo Villarreal Anaya.

Aquí hay que anotar que todos los directores y Secretarios de Estado del gobierno del presidente Andrés Manuel le han abierto puertas y puesto reflectores a las gestiones del senador, como el titular del Seguro Social ante quien anunció se puede construir una clínica del IMSS en Altamira y ampliar la de Reynosa.

Por supuesto, habrá que ver el comportamiento de los otros aspirantes a ese cargo, si aprovechan los reflectores y hacen un pronunciamiento de unidad o siguen en la lucha cada uno por su cuenta.

HAY TRUCO… Otro que no para la actividad, o quienes lo quieren hacer candidato así lo hacen, es César Verástegui, el Secretario General de Gobierno ahora fue destapado en Altamira por un grupo de maestros que dijeron que solo en él han encontrado eco a sus peticiones, con este acto el sur se ha convertido en el punto donde más ocasiones ha sido propuesto como candidato a gobernador el oriundo de Xicoténcatl, Tamaulipas.

Y si, da la impresión de que los dados están cargados a su favor o por lo menos que es quien tiene la estructura partidista en sus manos, lo que equivale a ganar la candidatura en una competencia parejera a los otros aspirantes de su partido.

Falta menos para la definición al interior del PAN, aunque a diferencia de lo que se veía hace un par de años aquí parece que ya solo quedan dos.

FORTALECEN INVESTIGACIÓN EN LA UAT… La Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo (FCACS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece el desarrollo de la investigación a través del Programa Interinstitucional de Investigación y Posgrado del Pacífico (Programa Delfín).

Por ello, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes que participaron de manera virtual en el XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2021.

Son jóvenes que estuvieron trabajando en proyectos de su interés, con la asesoría de distinguidos investigadores, en una estancia académica de siete semanas en instituciones de educación superior y centros de investigación del país y el extranjero que forman parte del Programa Delfín.

Durante la ceremonia efectuada en las instalaciones del plantel de la UAT en Nuevo Laredo, se entregaron los reconocimientos a los once estudiantes que participaron en alguna de las siete áreas del conocimiento científico de ese programa.

La institución universitaria, encabezada por su Director, el Lic. René Adrián Salinas Salinas, felicitó a este grupo de jóvenes quienes cursan del tercer período en adelante en las distintas carreras que aquí se imparten, por concluir su exitosa estancia demostrando gran interés en prepararse con un alto nivel académico para contribuir en el futuro inmediato al desarrollo regional, nacional e internacional.

De igual forma se hizo patente el agradecimiento a los docentes asesores que contribuyeron con su labor a este importante esfuerzo, el cual fomenta la cultura colaborativa y de investigación entre la comunidad universitaria.

Recibieron el reconocimiento Kelly Araujo Tercero, Lizbeth Andrea Bárcenas Compeán, José Rafael Rivera Valdez, María Angélica Trejo Morales, Radamez Alejandro Espinoza Hernández, Gianelli Marisol Martínez Piedra, María del Carmen Ross Cabrera, Lissette Ortiz Hernández, Ricardo Martín Aguilar Martínez, Lucía Mariana Martínez Martínez y Cladys Martínez Hernández.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com