Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado de programas federales para el desarrollo en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, debería de hacer las puntualizaciones pertinentes cuando se habla de que el gobierno de la República, al que representa, no se aplica en materia de salud ni tampoco aporta para que los planteles educativos estén en condiciones cuando se regrese a clases de manera presencial.

Por ejemplo, corre la versión de que al poner las vacunas anti Covid 19, en los municipios fronterizos, la federación solo llevó el biológico y le echó la paleta a las autoridades locales para que se rascaran con sus propias uñas, en cuanto a recintos de aplicación y demás.

Podría no ser así, de ahí que se requiere que la información veraz fluya y, en todo caso, dejar constancia de que hay coordinación donde cada orden de gobierno pone y hace lo que le corresponde.

En verdad no es cosa menor en escenarios en los cuales se espera cualquier oportunidad para tupirle a la Cuarta Transformación (4T) y sus promotores.

Y aunque no se quiera, la politización de temas sensibles es la constante pese a que lo fundamental sería dar atención y satisfacción a los representados, más allá de apetitos partidistas.

Desde luego que no se duda que GÓMEZ LEAL cumpla son sus funciones pero le hace falta una mejor estrategia de comunicación social, lo que implica no solo informar sobre lo que se hace en bien de los ciudadanos sino aclarar cuando se tergiverse, minimice o se maneje una “noticia falsa”.

En materia de atención a escuelas, el propio gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acaba de ironizar al gobierno de la República, al señalar que, de nueva cuenta, desde la entidad se tiene que volver a brindar el apoyo a los planteles ya que dese la federación no se aporta para eso, ante el posible regreso a clases una vez que se den las condiciones.

En concreto, el mandatario declaró que los planteles evidenciaban carencias y que algunos habían sido “vandalizados”.

Palabras más, palabras menos, señaló que su administración le entraría porque no se iba a quedar sentado a esperar.

Es precisamente en esto y con el ánimo de aceptar lo que dice el mandatario, acotarlo o “dar otros datos”, donde tendría que entrar el JR o algún representante de la 4T.

Recordemos que la sentencia popular es por demás contundente cuando establece que “el que calla otorga”.

A propósito, en alguna ocasión le preguntamos al ahora ex responsable de Gobernación en Tamaulipas, FELIPE GARZA NARVÁEZ, si sus jefes, desde la Ciudad de México (CDMX), les marcaban la línea a seguir cuando se presentaban criticas al jefe del ejecutivo federal o a los altos mandos de su equipo de trabajo y no dijo ni sí, ni no.

Sin duda que siempre será necesario tener información y puntos de vista contrastados.

Sin salirnos de los asuntos partidistas y políticos tenemos que se espera que, durante su estancia en la entidad, programada para éste martes, el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, de espacio a los periodistas a fin de responder preguntas.

Si bien trae entre sus puntos nombrar defensores de la 4T, lo que habla de armar el entramado para la contienda que viene, no deja de ser importante que de cuenta porqué se continúa permitiendo la existencia a un comité ejecutivo estatal de membrete.

Lo que se documenta es que el guía morenista, ENRIQUE TORRES MENDOZA, en no pocas ocasiones ha dado muestras de ser parte del problema al generar división y ser “agente doble”.

Aunado a eso está la forma en que se garantizará piso parejo para los aspirantes a la gubernatura; lo de la unidad partidista y el procedimiento para nombrar dirigente de la fracción parlamentaria de Morena que operará en la próxima legislatura.

Igual puede salir el tema de las alianzas partidistas y hasta si consideran mandar mujer u hombre a la candidatura a gobernador (a).

Lo cierto es que DELGADO CARRILLO tendrá que tejer fino para que no se den “escurrimientos” a la hora de que se determine el método de selección interna y, principalmente, en el momento en que se conozca al precandidato oficial a la gubernatura.

AL CIERRE

La disciplina de los priistas es uno de sus signos distintivos aunque luego hacen labor proselitista a favor de proyectos distintos a su instituto o de plano se marchan del partido que les sirvió de plataforma para llegar a cargos de elección popular y administrativos.

En ese sentido, se escucha bien el grado de sensatez que, desde su condición de militante tricolor, hace el ex dirigente del PRI, RAMIRO RAMOS SALINAS, uno de los que quieren ser candidatos a la gubernatura.

El también ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, asegura que pretende que su partido vaya solo a la contienda pero si es mandato nacional que sea en alianza simple y sencillamente acatará la disposición.

Así o más….

+.- Filas de jóvenes se vieron durante el primer día de vacunación en Victoria. Bien por ellos y ellas que se protegen contra el coronavirus y hacen lo propio a favor de sus familias.