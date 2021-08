Por Felipe Martínez Chávez/José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Creyente cristiano, en opinión de Ricardo Quintanilla Leal, el candidato de Morena a la gubernatura será una decisión “del de arriba”, de Dios.

El ex alcalde de Jaumave levantó la mano como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, con los derechos, dice, que le da el ser fundador del partido y amigo personal de Andrés Manuel López Obrador.

En el curso de su exposición de 17 minutos ante reporteros, incluyendo respuestas a preguntas, mencionó ocho veces el nombre de Dios, el que en sus tiempos como presidente de aquel municipio fue el que lo hizo derrotar el cacicazgo del PRI por 40 años (con José Gudiño Cardiel).

“Acuérdense que el que decide es el de arriba. El mero bueno es el de arriba, el que quita y pone, nadie de los que estamos abajo”, dijo, es referencia al creador según los religiosos.

Agregó sobre su posible candidatura:

-Si el de “arriba” quiere que uno sea, primeramente Dios vamos a ser y si no, no.

Hizo referencia a que “tenemos mucha gente cristiana” y recordó que, cuando fue alcalde, ganó con el voto de más de mil personas que profesan esa religión.

-En ese tiempo el gobernador Eugenio (Hernández Flores) investigó por qué había ganado y resulta que fue por los cristianos, y empezaron a darles cemento y todo eso.

Siempre pausado en sus comentarios, Ricardo Quintanilla, originario de Monterrey pero avecindado en Victoria y Jaumave, dio las gracias a los reporteros “por venir a este levantamiento de mano por el partido Morena”.

Rememoró que, cuando la asamblea constitutiva en Tamaulipas -del partido- él trajo más de mil gentes de la zona árida “y posicionamos al partido con más de 3 mil 500 votos”.

Agrega que mientras otros municipios grandes como Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria, aportaron 300 ciudadanos, él se anotó con más de mil, algo que llamó la atención de López Obrador quien le habló por teléfono para felicitarlo y darle las gracias.

-En aquel tiempo nadie creía en Andrés Manuel y, gracias a Dios, Jaumave fue uno de los que sí creyó.

Por eso, según sus apreciaciones, “los verdaderos fundadores de Morena somos lo que debemos estar al frente de una precandidatura. Uno de ellos, gracias Dios, soy yo”.

-Por eso quiero levantar la mano y decir que yo quiero también ser precandidato.

-¿Que ofrece? -le preguntó un reportero.

-Gracias Dios, si tú quieres no es un currículum muy grande pero sí muy bueno. Estuve en Jaumave, fui alcalde, gané al PRI que tenía más de 40 años de cacicazgo y lo derrotamos con el PRD.

Afirma que hizo bastantes obras porque “fuimos honestos, no teníamos necesidad de robar, hicimos muchas obras y ayudamos a mucha gente”.

Más tarde por cuatro meses fue diputado federal, por las siglas del PES, como suplente de Abdíes Pineda Morín, vía plurinominal.

EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATO TIENE QUE HABER UNIDAD O SE PIERDE

En el curso de la entrevista, Quintanilla Leal consideró que en la selección del candidato a Gobernador “tiene que haber unidad porque, si no la hay, si no sacan un candidato que tenga un buen perfil, no vamos a ganar”.

Sigue hablando de la unidad:

-Si cada quien quiere estirar para su lado, va ser difícil que se gane. Mucha gente cree que porque ya tienen las alcaldías y diputaciones será más fácil. Por eso todo mundo se anda apuntando, pero no es así.

A partir de la semana entrante, en busca de posicionamiento, Quintanilla quiere recorrer Tamaulipas, comenzando posiblemente con Matamoros o Reynosa.

-¿Es amigo de López Obrador?

-Sí. Lo conozco, me visitó varias veces cuando fue a Jaumave y le reuní más de cuatro mil gentes en la plaza y me dijo: Oye Ricardo, tienes un zócalo chiquito.

-Pues sí -le contestó.

Luego lo acompañó por Palmillas y otros municipios de la región.

-En ese tiempo me habló Chavira (Francisco) muy temprano, y me dijo, oye hay que darle de almorzar a Andrés porque va para allá. Y le dije, yo le puedo organizar en El Ojito, o donde sea hombre….

El evento fue en Jaumave y no en Palmillas, porque el organizador de allá no tenía ni sillas, mesas y menos comida.

Ricardo Quintanilla Leal niega tener residencia o propiedades en Texas. Dice que vive en Jaumave y Ciudad Victoria.

Afirma que es el único de los tres industriales sabileros de aquel municipio que viven en la región. Los demás se fueron.

A AMÉRICO Y A ‘EL GUASÓN’ LES PIDE ‘QUE SE FORMEN EN LA FILA’

Al resto de los demás que aspiran a la candidatura de Morena a gobernar Tamaulipas les dijo que se formen, porque los que deben estar al frente son los verdaderos fundadores del partido, y él es uno de ellos.

Se mostró convencido de reunir todos los requisitos que debe cumplir un candidato, pero hizo énfasis en que de todos los que se mencionan como precandidatos ninguno es fundador de Morena, y mucho menos trabajó para lograr su registro como partido político en Tamaulipas.

“Dónde estaban los otros que se mencionan como precandidatos, como Américo Villarreal y Erasmo González… pues no andaban en Morena, estaban en el PRI. Los verdaderos fundadores de Morena son los que debemos estar al frente y uno de esos soy yo”, reiteró.

El repentino aspirante a la candidatura de Morena sostuvo que tener cercanía con el Presidente, como la tiene Héctor Garza González “El Guasón” o ser diputado o senador como Américo Villarreal, no garantiza nada.

“Cual cercanía, aquí no hay cercanía, mucha gente cree que Américo por ser senador ya tiene una posición, pues no, de hecho él ganó por Andrés Manuel”, dijo.