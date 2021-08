Por Agencias

Ciudad de México.- “La historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular” dijo el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo.

Tras los resultados de la consulta popular de este domingo, Muñoz Ledo señaló que este ejercicio que fracasó es una lección para no gastar pólvora en infiernitos.

“El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos”, escribió el legislador de Morena en redes sociales.

El ex aspirante a la dirigencia nacional de Morena lamentó que este domingo 1 de agosto en México hubo una «noche triste» por la consulta popular, además por la derrota de México en la final de la Copa Oro ante Estados Unidos.

“Noche triste de ayer domingo por las derrotas en fútbol y democracia que se ganan con goles y con votos. La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular”, afirmó Muñoz Ledo.

De acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta reportó la participación de entre el 7.07% y 7.74% de los 93.6 millones de personas que pudieron ejercer su derecho a emitir su opinión. De los participantes, entre el 89.36% y el 96.28% optaron por el “Sí”, mientras que por el “No” entre el 1.38% y el 1.58%. (Apro).