Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se ve, se siente, se percibe, se adivina en el ambiente que será fuerte, a punta de codazos y patadas, la contienda por la gubernatura de Tamaulipas.

La pugna electoral, se entiende, será a dos de tres caídas con límite de tiempo. La elección será: partido Morena contra la eventual alianza PAN, PRI y PRD.

Claro, el partido Morena deberá primero ponerse internamente de acuerdo en quien va a ser su candidato, su abanderado a la gubernatura.

Y hay que decirlo. En este momento el partido Morena no tiene siquiera un líder, un presidente estatal. Es el diputado federal maderense Erasmo González Robledo quien parece ser enlace de Morena nacional en la entidad. Pero no hay una formalidad en el liderazgo.

Entre los aspirantes de Morena que se movilizan están el ex delegado de Gobernación, Felipe Garza Narváez, quien esta semana hará gira por municipios tamaulipecos del norte.

El reynosense Héctor Garza, se moviliza. Acaba de estar en el puerto de Tampico.

El también reynosense José Ramón Gómez Leal, “El J. R.”, delegado federal de la Secretaria de Bienestar igual promueve sus acciones de trabajo. Tiene nexos familiares con el Gobernador del Estado.

También se moviliza el senador Américo Villarreal Guerra, aspira a quedarse con la estafeta de candidato al Gobierno del Estado.

Quien también recorre el estado es Alejandro Rojas Díaz Durán, que ha de traer amparo en el bolsillo pues hace cosa de tres semanas la Fiscalía de Justicia tamaulipeca le entregó un citatorio, pero Rojas ya anunció que no se va a presentar.

Con poca resonancia igualmente el tampiqueño Rodolfo González Valderrama, jefazo de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4T se reúne con gente en busca de la candidatura. Hay quien sostiene que Alejandro Rojas acabará por declinar a favor de González Valderrama.

Y otro personaje que acaba de dejarse ver en la reunión de Morena en Tampico es la alcaldesa panista de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez. En el puerto dijo que si le gustaría buscar la gubernatura y que podría en breve afiliarse a Morena.

Maki Ortiz recién fue expulsada del PAN nada menos que por el presidente estatal de ese partido Luis “El Cachorro” Cantú, luego de ella felicitara públicamente a su hijo Luis “Makito” Cantú Ortiz, tras ganar él en las urnas la presidencia municipal de Reynosa.

También el diputado federal maderense Erasmo González Robledo busca ser el abanderado al cargo político más importante del estado.

Dos.- Se las debía. ¿Quiénes de los pretendientes a la gubernatura que aparecen en el “Prontuario Biográfico ¿Quién es quién en Tamaulipas?” de mil 226 páginas publicado en 2003 e ilustrado con fotografías de tamaulipecos que han destacado en las artes, el deporte, la televisión, la prensa, y claro la vida política. Y aunque el librote fue editado por un gobierno priista, eso no obsta para que sea plural y aparezcan ahí personajes tanto del PRI, PAN y gente que ahora está en Morena.

De los pretendientes a quedarse seis años en Casa de Gobierno, que según mis cuentas son 16, solamente aparecen… de Morena: Felipe Garza Narvaez, Héctor Garza, Maki Esther Ortiz Domínguez, y Américo Villarreal Anaya.

Del PRI, se ubican en sus páginas Enrique Cárdenas del Avellano, y Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Del PAN, aparece en el librote la biografía de César Augusto “El Truco” Verastegui Ostos, señalándose en la página mil 170 que fue presidente municipal de Xicoténcatl, si bien nació en el municipio de El Mante. Pero no hay cuidado igual historia tiene el mantense Lic. Luis Enrique “El Pipo” Rodríguez Sánchez, que también nació en El Mante pero resultó también alcalde del municipio de Xico. No es el tema pero allá por lejano año de 1980 en Xico había lío dado que los priistas de ahí no se ponían de acuerdo en nombrar a un candidato alcalde. Entonces del PRI estatal enviaron al entonces jovenazo Luis Enrique a buscar la unidad tricolor en Xico. Logró la unidad en tres días: los grupos belicosos de Xicoténcatl, Tamaulipas convinieron que lo mejor para todos era que Luis Enrique fuese el candidato aunque el muchacho ni de ahí era. Él era de Ciudad Mante. Y ganó la elección.

Quien no aparece en el librote referido es el licenciado en administración, el maderense Erasmo González Robledo. A pero que tal. La biografía de su señor padre, el finado Erasmo González Martínez, aparece en la página 511, con foto y todo. Y por cierto fue presidente municipal de mi añorado Madero en los mismos tiempos que Luis Enrique Rodríguez Sánchez: de 1981 a 1982. Entonces no está Erasmo Jr., pero sí su progenitor. ¿Valdrá eso a su favor?

En suma es un gran debate en tiempos duros del Covid-19. NOS VEMOS.

