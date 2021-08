Por Agencias

Tuxtla Gutiérrez.- Luego que por la mañana integrantes de la sección 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron el acceso del presidente Andrés Manuel López Obrador a la zona militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde realizaría su conferencia de prensa, el mandatario comparó a los dirigentes de las secciones que se manifestaron con los miembros del grupo Frena, que ha realizado plantones en el Zócalo de la Ciudad de México y a quienes calificó como “dirigentes nylon”.

“Muchos dirigentes, hasta los de hoy, no saben lo que es encabezar protestas y dormir con la gente, son como los de Frena que fueron al Zócalo y se quedaban a dormir muy pocos, y los líderes se iban a los hoteles. Dirigentes nylon”, afirmó esta tarde al inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en San Cristóbal de las Casas.

El Jefe del Ejecutivo continuó con su gira de actividades programada para este fin de semana en Chiapas. Primero, con una supervisión de avances de acciones del programa nacional de Reconstrucción para atender a los damnificados de los sismos de 2017, y luego en la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, ambos en San Cristóbal de las Casas.

Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en esta demarcación, fue recibido por decenas de manifestantes, pero que no impidieron el paso del vehículo en el que viaja, por lo que ingresó sin problemas al lugar.

En su mensaje, refirió que “ahora en la mañana que los maestros nos detuvieron pude haberles dicho: ‘sí, nos vemos el lunes en la Ciudad de México, allá los espero’, y pasar, pero no, sí se quedaron porque no son buenos modos, además siempre los hemos atendido, y además ellos tienen otros propósitos. Quise protestar, también para no perder la costumbre porque yo vengo de la protestas durante muchos años”.

Tras apuntar que permaneció alrededor de dos horas en medio de los manifestantes, atajó: “pues no es nada, si caminé como dos veces de Tabasco a la Ciudad de México luchando por la justicia y por la democracia, y viví en el Zócalo creo que como dos meses”.

Permaneció, dijo, “siempre luchando, pero siempre de manera pacífica, nunca provocando, siempre cuidando a la gente, porque un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”.

Por eso consideró que en su gobierno hay suficiente autoridad moral y política para llevar a cabo la transformación.

Al concluir la supervisión de avances de las acciones de reconstrucción, el mandatario fue cuestionado por los reporteros sobre los hechos de la mañana. “Estoy en huelga ahorita”, expresó, y continuó su recorrido. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez/La Jornada).