Por Agencias

Ciudad de México.- En la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteará un cambio profundo en las estructuras del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF):

“Están muy mal, tanto el INE como el TEPJF. Vamos a plantear un cambio completo, una renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no les gusta la voluntad del pueblo. No aplican que por encima de la ley nadie. Tiene que haber un cambio, y no es un asunto personal”.

El tabasqueño adujo que tiene un compromiso de hacer valer la democracia, porque “cómo es que llegamos y dejamos lo mismo: el TEPJF está al servicio de la partidocracia, y es un comportamiento faccioso manejando la ley a su antojo”.

Así también argumentó que el tribunal electoral no tiene mucho que ver con el Poder Judicial, pues “los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses. Son completamente autónomos e independientes, pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad sí.

“Entonces hay que cambiar, si los partidos no quieren que la gente sepa. Y ahora no quieren que se aplique la revocación de mandato”.

La explicación redundó en la campaña mediática permanente en su contra, en que sí la gente dice que si continúe el presidente (tras la consulta de revocación de mandato) “entonces malévolamente estoy pensando en la reelección ¿cómo voy a estar pensando en la reelección? Es antiético. No soy como ellos (sus adversarios)”.

Ellos “son lo mismo, los más retrógradas, clasistas, racistas, corruptos, falsos”.

Refirió que ya se exponen en las redes, fotografías de él “chocheando, andan con eso, y tengo edad, pero tengo mucha fuerza para terminar. Me alimento, me nutro con el apoyo de la gente. Esto me da mucha fortaleza. Quiero cerrar el ciclo: septiembre del 2024. Se acabó, y me retiro por completo de la política y no vuelvo a participar en nada. Ni en actos públicos, ni declaraciones, ni redes. ¡Nada!”. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez/La Jornada).