Por Agencias

Ciudad de México.- Con cinco votos a favor, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron remover al presidente del organismo, José Luis Vargas como consecuencia de la inconformidad que se había registrado hace dos meses.

Al mismo tiempo, al reanudarse la sesión bajo la presidencia de la magistrada Janine Otálora -por ministerio de ley-, ante la reticencia de Vargas removieron unánimemente a éste y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente para concluir el periodo del encargo anterior.

Tras ser designado por los cinco magistrados presentes -pues se ausentaron Vargas y Mónica Soto- , el nuevo presidente del TEPJF afirmó que “el poder judicial y el fortalecimiento de su autonomía e independencia requieren del trabajo individual de sus operadores jurídicos y del esfuerzo colectivo de las instituciones encargadas de la impartición de justicia. Sin embargo, la judicatura opera bajo niveles de desconfianza, que solo han aumentado con el paso del tiempo. Tenemos que ser plenamente conscientes de ello para no construir castillos en el aire y caminar, en cambio, con los pies firmes en la tierra».

Poco antes, el magistrado Felipe de la Mata, quien desató la crisis institucional con su propuesta de incluir un punto de acuerdo para evaluar la gestión de Vargas, aseveró, durante la reanudación de la sesión sostuvo que esta evaluación del ahora ex presidente “no son grillas, no es política, yo sólo quiero el bien de la institución, y no hay mayor interés personal que el bien de mi casa laboral de toda una vida y si ahora le dirijo estas frases es con buena fe y honestidad, con decencia, pero con contundencia, porque a mí me queda claro que ni su desempeño ni el mío será olvidados por la historia: seremos juzgados”. (Alonso Urrutia/La Jornada).