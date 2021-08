Por Agencias

Ciudad de México.- El ex presidente Felipe Calderón fue el único ex mandatario mencionado por su nombre, entre jóvenes que participaron en la Consulta Popular en la Ciudad de México.

Coincidieron que se le debe llamar a rendir cuentas por los resultados de la violencia generada en su administración, entre 2006 y 2012, en la llamada guerra contra el narcotráfico.

Jesús Cruz, habitante del Barrio de San Pablo, en la alcaldía Iztapalapa, consideró como histórico el primer ejercicio de consulta, por lo que se debía participar, aunque consideró rebuscado el texto de la pregunta.

Explicó que el resultado que espera de la consulta sea, en realidad, una sanción a los responsables de hechos que afectaron a la población en el pasado.

Primero que nada, dar mi opinión, que es algo importante para México, y sí esperaría un resultado, al final sí que se juzgue a los actores políticos que tienen que ver con esto.

“Que sí espero que haya algún tipo de esclarecimiento de las cosas. Por ejemplo, en el caso de Calderón, de las víctimas por la guerra contra el narcotráfico”, dijo Cruz, luego de participar en la casilla del Jardín de Niños Miguel F. Martínez.

Fermín Sánchez emitió su opinión en la casilla instalada en la calle Santa Cecilia, para la sección federal 3960, en la alcaldía Tlalpan, en donde también participó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Esa parte de no olvidar a las víctimas que han sufrido con las decisiones de los presidentes anteriores; aunque sabemos que a lo mejor este es un juicio mortal más que político”.

“Creo que sí es importante que hay víctimas atrás de esto, con Calderón, lo que sucedió en la guerra contra el narco, los miles de muertos, los periodistas asesinados”, dijo Sánchez.

Gisel Nájera, vecina de la colonia Paseos de Tasqueña, emitió su opinión en la casilla instalada en la calle Paseo de los Granados, de la espera se tome en cuenta para sancionar al ex presidente michoacano.

“Espero que sí se alcance la participación necesaria para que se haga válida esta consulta, y que nos permita hacer justicia sobre todo lo que ha pasado en los últimos años en el país.

En mi caso personal, yo creo que lo que pasó con Calderón y lo que ha pasado estos años, tengo pocos pero somos hijos de una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo”, comentó Nájera. (David Vicenteño/Excélsior).