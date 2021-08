Cd. Victoria, Tamaulipas.- El galeno Felipe Garza Narváez, ex jefazo del PRI Tamaulipas, tres veces diputado local y ex delegado de Gobernación del actual gobierno de la Cuatroté ofreció una rueda de prensa en este arranque de semana, donde dijo: “No voy a ser el candidato, voy a ser el gobernador de Tamaulipas”.

La rueda de prensa, ofrecida por Felipe Garza fue a media cuadra de las oficinas del partido Morena, insuficiente el espacio, con periodistas que no alcanzaron silla y que mejor optaron (optamos) por la retirada.

Está interesante la contienda interna en Morena por la candidatura a gobernador. Así las cosas, además de Felipe Garza, otro personaje que se menciona para estar en la boleta de aspirante al Palacio del 15 Hidalgo es el maderense diputado federal Erasmo González Robledo.

Erasmo, han de saber, estuvo a punto de debutar en futbol profesional con la “Jaiba brava” del Tampico-Madero. A la chamba de jugar en equipo le entiende, pues.

Erasmo es muy de dialogar, de construir acuerdos. Aquí unos ejemplos. En este mismo año en Matamoros se juntó por varias horas con el alcalde de MORENA, claro, Mario Alberto “La Borrega” López, con la legisladora federal Adriana Lozano y Rigo Ramos, diputado local.

Horas después viajó a Victoria capital, y en conocido restaurante dialogó con el jefazo de los maestros de la sección 30, profesor Rigoberto Guevara, quien andaba muy preocupado, porque el secretario de Educación, Mario “El Negro” Gómez Monroy ha colocado en la SET a funcionarios sin perfil, sin experiencia y sin estudios, desplazando a otros que sí le saben.

No vaya a creer que Erasmo González es un diputado más en la 4T. Para nada. El pela’o es el mero presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública en la Cámara de Diputados, donde se reparte el presupuesto para fincar el bienestar de los mexicanos.

Erasmo es contador e hijo del ex alcalde de Cd. Madero, Erasmo González Martínez, quien falleció justo el año pasado a la edad de 85 años. O sea, que como dice el dicho: Tenemos Erasmo Junior para rato.

Unidad, unidad, unidad… es lo que anda buscando construir el contador Erasmo… para sacar buenas cuentas para la Cuatroté que lidera “Ya Saben Quién”.

Se graduó como contador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pero le hubiera gustado ser futbolista profesional, pero una lesión grave en el peroné truncó el sueño de debutar con la Jaiba Brava.

¿Algún recuerdo de su niñez? Le contó a Jesús García del diario Milenio: “Mi papá nos llevaba a Santa Engracia, cerca de Ciudad Victoria. A mi papá ahí lo llevaba mi abuelo y ahí nos íbamos al campo, a los huertos de naranja, y en vacaciones de julio y agosto nos la pasábamos como quince días allá. Eran unas vacaciones inolvidables porque había ríos, comíamos naranjas y nos la pasábamos en un ambiente familiar muy sencillo, era sentirse felices con mucha facilidad, solo nos costaba el camino de aquí allá y luego mandábamos las naranjas en el tren, todo lo que cortábamos era para la familia”.

Evoca el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja: “Ríos de piedra; ahí metí mi primer gallo a una jaula y me lo traje a Madero. Aprendí a hacer de desayunar, ayudarle a mi tía Nacha y a mi tío Juan, que en paz descansen, a hacer tortillas recién calientitas, a hacer los huevos del gallinero”.

¿Banda o cantante favorito? “Me gusta mucho el rock en español de los ochentas, soy un fanático de Soda Stereo, de Caifanes, de Enanitos Verdes. Cuando salgo a carretera le pido a mi esposa que me ponga algo de mi generación, así que busca música de los ochentas. Me gustan mucho Los Ángeles Azules, bailo lo que puedo. Me gusta mucho la del famoso “Listón de tu pelo”.

¿Cuál es su mayor afición? “Mi mayor pasatiempo en la vida es el futbol, que es mi pasión. Lo practiqué desde los siete años. Es un deporte que nunca he soltado. Le voy al campeón, al América. Soy americanista, es controvertido el equipo, no lo puedo negar. Hay una historia que tal vez no conozcan de mí: yo jugué reservas profesionales y estuve a punto de debutar en Primera División. A dos días antes de debutar me fracturé el peroné y los ligamentos del tobillo en una barrida que yo mismo originé en un interescuadras; esto fue aquí en el Estadio Tamaulipas, era en 1989”.

Vale decir que este mismo año, Erasmo González Robledo, claridoso dijo que: “Tamaulipas sobresale por ser uno de los seis estados que han adquirido más deuda en los últimos cinco años a escala nacional”. NOS VEMOS.

